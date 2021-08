V okolí Zlína změří síly kompletní domácí špička, ale i evropská rallyová elita. Soutěž se totiž vedle domácího šampionátu počítá i do mistrovství Evropy.

Jezdce čeká náročná, takřka 800 km dlouhá trať. Na startu se představí také plzeňská posádka Václav Pech jun., Petr Uhel z EuroOil teamu s vozem Ford Focus WRC.

Zkušení borci jsou nažhavení si spravit chuť po výpadku na Rallye Bohemia, kdy kvůli technické závadě museli odstoupit z prvního místa. Bojovnou náladu jim nekazí ani fakt, že na Barum Rally mohou zasáhnout pouze do mistrovství ČR (vozy WRC v ME nebodují) a odstartují až za závodním polem „Evropy“ – jako první z další šedesátky vozů jedoucích výhradně tuzemský šampionát.

„S našimi tradičními rivaly, jako je Jan Kopecký se škodovkou a další, kteří pojedou zhruba dvě hodiny před námi, tak sice budeme bojovat na dálku, ale bereme to jako výzvu. Výhody, či nevýhody nezvyklé startovní pozice se ukáží až v průběhu závodu,“ zůstává v klidu Václav Pech mladší.

Výsledky by asi nejvíc mohlo ovlivnit počasí. „Během dvou hodin může trať zmoknout nebo naopak oschnout. To by potom byly rozdíly v časech obrovské. Jistou nevýhodu nám ale určitě přinese závěr první etapy, kdy poslední vložky pojedeme oproti těm vpředu již za tmy,“ připomíná Pech. „Ale zase absolvovat legendární rychlostku Pindula za tmy se světelnou rampou na autě bude obrovským zážitkem,“ usmívá se ostřílený závodník.

Noční erzety na Barum Rally totiž čelo startovního pole nejelo snad dvacet let. „Tak snad nočními průjezdy potěšíme diváky, kteří budou znovu u trati. I na to se těšíme,“ podotýká Pech.

Jubilejní Barum Rally se rozjede v pátek v 17.00 hod. z náměstí ve Zlíně a večer bude pokračovat první rychlostní zkouškou v centru města. V cíli jsou první jezdci očekáváni v neděli kolem 17. hodiny opět na zlínském náměstí.