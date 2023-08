Jde o největší závod, kterého se letos zúčastníme,“ avizuje osminásobný český šampion z plzeňského EuroOil teamu.

V záři blesků v úvodní rychlostní zkoušce loňské Barum Rally. | Foto: EuroOil team

Ve Zlíně odstartuje v pátek 52. ročník Barum Czech Rally, šestý podnik českého mistrovství v automobilových soutěžích a součást mistrovství Evropy. Bude u toho i posádka EuroOil teamu Václav Pech jun., Petr Uhel s vozem Ford Focus WRC.

Zkušená dvojice zatím domácím šampionátem projíždí stylem všechno nebo nic.

Naposledy při Rallye Bohemia odstoupili Pech s Uhlem z prvního místa kvůli prasklé hlavě motoru. Předtím s focusem vyhráli Rallye Hustopeče a na začátku sezony Valašskou rallye i Rallye Šumava. Jenže mezitím je v Českém Krumlově znovu zradila technika. I tehdy vypadli z vedoucí pozice.

Teď se bude chtít Pech ukázat v Barum Rally, v níž se střetnou nejen domácí jezdci, ale i evropská špička.

„Jde o největší závod, kterého se letos zúčastníme,“ avizuje známý pilot.

Pořadatelé připravili těžkou trať o celkové délce přes 761 km rozložených do tří dnů. A v nabitém startovním poli nechybí ani vítězové soutěží mistrovství světa Mads Ostberg z Norska či vedoucí muž evropské série Hayden Paddon z Nového Zélandu.

Na Barum Rally bude Václav Pech jun. startovat s vozem Ford Focus WRC znovu z hloubi pole.Zdroj: EuroOil team

Boje zahájí v pátek vpodvečer tradičně městská rychlostní zkouška v ulicích Zlína, kde se u trati opět čekají tisíce fanoušků.

„Už úvodní vložka bývá strhující. Atmosféra, která tam panuje, proniká až do řvoucího závoďáku a blesky fotoaparátů osvětlují cestu snad víc než přídavná světla na autě,“ těší se na zahajovací erzetu Václav Pech jun.

Jenže se svým vozem nemůže bodovat do seriálu mistrovství Evropy, takže odstartuje až za účastníky kontinentálního šampionátu. S tradičními rivaly se tak Pech s Uhlem střetnou s dvouhodinovým zpožděním.

„Z hloubi pole startujeme na Barumce již po několikáté, takže víme, co nás čeká. Zásadní bude, kolik písku a nečistot vyhodí na silnice auta posádek, co pojedou před námi. Ale zase těm vpředu může zapršet a nám to mezitím oschne,“ hledá alespoň nějakou výhodu Pech.

Pořadatelé přidělili sehrané dvojici z Plzně startovní číslo 76, což je zároveň ročník narození Pecha s Uhlem, které od sebe co do stáří dělí pouhých pět dnů.

Výsledky osminásobného českého mistra, jedoucího s vozem WRC, se však nepočítají ani do domácího mistrovství, takže po titulu sahá už podesáté Jan Kopecký se škodovkou.

