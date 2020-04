Nemůže cestovat za partnery ani po závodech, přesto má František Raboň ml. v časech koronaviru paradoxně víc práce.

František Raboň mladší ani po skončení závodní kariéry svět cyklistiky neopustil. | Foto: archiv

„Vše se řeší na dálku, po Skypu, e-mailech, a jednání jsou v nejistých časech složitější. Také manželka pracuje z domova a do toho dvě dcerky, z níž starší Vaneska chodí do první třídy. Naštěstí máme zahradu, takže to dáváme“ říká s úsměvem bývalý cyklista a nyní zástupce společnosti Kalas.