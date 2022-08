„Do druhé části sezony tak půjdeme přece jen s větším klidem,“ naznačil Kydlíček. Vstup do extraligy se Startu nepovedl, v prvním kole bral jen sedm bodů. „Hrálo se v Nezamyslicích a tam to nemáme moc rádi,“ připustil hráč. „Ale ve druhém kole jsme si výrazně polepšili, získávali jsme body i s nejlepšími a v turnaji jsme skončili druzí."

Aktuálně Start dokonce drží čtvrtou příčku. Druhá polovina soutěže bude pro Start o to zajímavější, že poslední soutěžní klání proběhne pravděpodobně v jeho tělocvičně v Květné ulici v Doudlevcích. „Pořád se pořadatelství ještě řeší. Třetí kolo bude ve Svitávce, z tohoto turnaje chystá brněnská redakce České televize záznam. A poslední kolo, zřejmě první říjnovou neděli, by mělo proběhnout u nás,“ vysvětlil Kydlíček. „Teď má soutěž bohužel dlouhou pauzu, naposledy jsme hráli na začátku května a pokračovat se bude až v září," doplnil.

Jako v každém jiném amatérském sportu musí oba Plzeňané skloubit trénink se zaměstnáním a rodinou. Reindl dělí čas mezi lékařské povolání a rodinu se dvěma malými dětmi. „I díky mé ženě to v rámci možností zvládám. Již se dostávám do období, kdy budu moci na trénink brát i své děti, takže spojím příjemné s užitečným,“ naznačil. Kydlíček očekává s partnerkou potomka začátkem září. „Věřím, že se i tak zvládneme dobře připravit a závěr si pohlídáme. Soutěž je hodně vyrovnaná, každý tým může potrápit každého,“ upozornil zkušený hráč. „Rádi bychom si zachovali herní pohodu z předchozího kola a udrželi pozici do čtvrté příčky," doplnil Reindl.

Pokud by se to i s podporou domácích fandů v extraligovém finiši Plzeňanům povedlo, posunuli by se do bojů o mistrovské medaile. Naposledy hráli o cenné kovy před šesti lety a tehdy se těšili z bronzu.

Průběžná tabulka extraligy v kolové po 2. kole: 1. Zlín 29 b., 2. SC Svitávka 25, 3. Favorit Brno 23, 4. START PLZEŇ 20, 5. MO Svitávka 17, 6. Šitbořice 3, 7. Nezamyslice 3.

