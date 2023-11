Basketbalisté Plzně pokračují v dobrých výkonech, když v pátek vyhráli už popáté v řadě. Naposledy srazili Chomutov. Trenér soupeře Daniel Hušek těžko kousal porážku svého týmu a rýpl si tak i do herního projevu hostujícího celku.

Basketbalisté Plzně (v bílých dresech) porazili Chomutov i podruhé v sezoně | Foto: Hynek Sladký

„Nevyrukovali na nás se zónou, kterou jsme čekali. Přesto byl náš úvod špatný. Celkově to nebyl hezký zápas, když Plzeň nehraje úplně moderní basketbal, i když má v kádru řadu mladých kluků. Troufnu si říct, že jsme byli v některých pasážích basketbalovější, ale dotahovali jsme jen z trestných hodů," řekl pro web chomutovského klubu kouč Levhartů Daniel Hušek.

Západočeši uspěli na palubovce předposledního celku první ligy poměrem 83:70. „Soupeř nás neměl čím překvapit. Rozbili jsme jim postupný útok a oni tak byli nuceni hrát pouze jeden na jednoho, kde nám větší problémy dělali Boyko s Macháčem, kteří jsou na tom velmi dobře výkonnostně, ale zbytek týmu se nám podařilo eliminovat," mohl být spokojený trenér Lokomotivy Jaroslav Lejsek, jenž řešil před zápasem trable se sestavou.

„Stále nás trápí marodka a naši dorostenci odehráli ve stejný den ještě těžké utkání s Pískem v extralize dorostu. Bylo tedy jasné, že se minuty musí rozložit mezi všechny hráče. Soupeř nás zkusil zaskočit dvěma pivoty ve hře od úvodní minuty a my tak museli reagovat zónovou obranou, která nesla ovoce a šli jsme do vedení 7:0. Přišlo mi že Chomutov je občas ztracen v tom, co vlastně bráníme. Vybudovali jsme si tak solidní náskok, který jsme pak udrželi," mohl být nakonec spokojený plzeňský lodivod.

Šestou výhru v sezoně budou chtít Plzeňané zaznamenat v pátek, kdy přivítají v Městské sportovní hale od 19 hodin basketbalisty Liberce.

„Tento zápas je vloženy do mezinárodní mládežnické ligy a je tak předpoklad, že se dočkáme nejvyšší návštěvy v letošní sezoně," zve Jaroslav Lejsek fanoušky na utkání.

Chomutov - Plzeň 70:83

Čtvrtiny: 14:19, 19:20, 19:24, 18:20. Sestava a body Plzně: Mach 19, David 12, Novák 4, Honomichl 15, Winter 2, Poláček 0, Sůva 2, Baselides 0, Klička 9, Kojzar 3, Paidar 0, Jirák 17.

Tabulka basketbalové první ligy skupiny Západ. Plzeň je momentálně na třetím místě.Zdroj: cz.basketball

