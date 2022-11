„První čtvrtina byla od nás dobrá, ale následně začali mít naši stěžejní hráči problémy s fauly. To se týkalo zprvu Karla Aušprunka, což nás limitovalo herně na útočné polovině. Pak z následné frustrace a výroku sudích, jejichž výkon nebyl adekvátní první lize, přišlo vyloučení Václava Honomichla. To nás limitovala po celý zápas. Soupeř si vytvořil dvouciferný náskok, který držel až do samotného závěru," hodnotil duel trenér Erik Eisman.