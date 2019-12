Na Apeninském poloostrově nechyběl ani Jan Šrail, rodák z Nové Hůrky u Prášil, reprezentující okres Klatovy, Plzeňský kraj, Českou republikou a hlavně eD system Bauer team, vedený bývalou hvězdou běžeckého lyžování Lukášem Bauerem.

V Itálii byly na programu dva závody. Týmový stíhací prolog a individuální závod na pětatřicet kilometrů. Jan Šrail doběhl v konkurenci více než stovky kvalitních běžců dvaačtyřicátý, což je nejlepší výsledek z českých běžců. Z Bauerova týmu byl lepší pouze devatenáctý Francouz Alexis Jeannerod. Úvodní akci světové série vyhrál Švéd Emil Persson z Lager 157 Ski teamu. Za borcem ze severu Evropy Šrail zaostal o 1 minutu a 39 vteřin.

Zejména proto, že v závěru závodu neukočíroval své lyže. „Zhruba na třicátém kilometru jsem při jednom ze stoupání upadl. Byla to zbytečná chyba. Do té doby jsem se držel v balíku a až kvůli tomuto momentu jsem ztratil dobrou pozici. Pak už to bylo těžké dohnat,“ litoval.

I přes to, že svůj osobní cíl nesplnil, byl 28letý borec po italském setkání spokojený. „Chtěl jsem se dostat do elitní dvacítky, to se bohužel i kvůli té chybě v závěru nepovedlo. I tak ale můžu být spokojený. Po zranění ruky jsem nevěděl, do čeho jdu a jestli vůbec budu zdravotně v pořádku. Závod v Livignu byl pro mě trošku loterií. Ale vyšlo to, ruka drží a myslím si, že vydrží celou sezonu,“ kvitoval lyžař s tím, že mu úvodní podnik dlouhé běžecké sezony otevřel oči. „To ano, otevřel. Ale stále si myslím, že pokud nebudu opakovat zbytečné chyby, je v mých silách se pohybovat mezi dvaceti nebo pětadvaceti nejlepšími závodníky. Chtěl bych závěrem také pochválit práci našich servisáků. Měli jsme špičkové lyže, jelo nám to,“ pochvaloval si.

I do týmového závodu se Šrail zapsal velmi čitelným písmem. Patřil totiž do trojice nejlepších běžců eD system Bauer teamu a společně s Jeannerodem a Iljou Černousovem předali kolegyním Kateřině Smutné a Roxane Lacroixové na sedmé pozici. Ty ve stíhacím závodě nakonec stáhly manko a vybojovaly pro svůj tým konečné páté místo. „Co se týče týmového závodu, myslím si, že jsme zajeli slušně, i když jsme asi měli na víc. Ale na úvod sezony to není špatný výsledek. Udělali jsme maximum,“ míní Šrail.

Další závod Visma SkiClassics je na programu 14. prosince. A znovu v Itálii. Tentokrát se pojede nová La Venosta na 45 km klasicky.

VÝSLEDKY, INDIVIDUÁLNÍ ZÁVOD - MUŽI: 1. Emil Persson (Švédsko, Lager 157 Ski team, 1:27:35), 2. Morten Eide Pedersen (Norsko, Team Kaffebryggeriet, 1:27:35,4), 3. Stian Hoelgaard (Norsko, Team Koteng, 1:27:35,5), 4. Marcus Johansson (Švédsko, Lager 157 Ski team, 1:27:35,5), 5. Vetle Thyli (Norsko, Team Kaffebryggeriet, 1:27:36,0),… 19. Alexis Jeannerod (Francie, eD system Bauer team, 1:27:54,2),… 42. Jan Šrail (ČR, eD system Bauer team, 1:29:14,2).