„Byla to práce celého týmu. Kluci mi rozjížděli spurty, vyhrál jsem tři bodování a nakonec jsem Pietrulovi odskočil o šest bodů,“ komentoval vítězství 25letý borec z Kamenného Újezda na Rokycansku.

A jeho pocity?

„Hezký. Každé vítězství těší. Závod byl rychlý, průměrně se jelo 48 kiláků v hodině. A tím, že cíl byl na okruhu dole u hospody, tak se spurtovalo šedesátkou. Což se mi líbilo,“ uvedl s tím, že se na opačné rovince oválu na Lopatárně než obvykle nefinišovalo úplně poprvé.

„Jednou se spurtovalo na kopci i dole u hospody. Nahoře byly vrchařské prémie a dole rychlostní. Cíl však tehdy byl tradičně v horní části okruhu,“ zavzpomínal Ryba. „Přesunem startu a cíle dolů se závod zrychlil. Spurty byly takové čínské,“ konstatoval s úsměvem Ryba.

V minulé sezoně startoval se Spartou na závodech v Číně a dobyl tu i zatím největší úspěch – sedmé místo v etapě z kategorie UCI Horse Class (HC).

„Etapy tam většinou končily ve městech na širokých silnicích a do cíle se letělo i víc než šedesátkou,“ vysvětlil jezdec, který se k cyklistice dostal přes hokej. „Do osmnácti let jsem hrál za Škodovku a cyklistiku jsem měl jen jako doplňkový sport. Pak mě to ale nějak víc chytlo,“ vysvětlil.

Nejdřív Ryba závodil na horských kolech v týmu ze Stupna, ale pak zkusil i silnici. Na mistrovství ČR juniorů skončil desátý, dostal nabídku jít do Sparty a v týmu Zdeňka Rubáše už zůstal. Přitom studuje vysokou školu – tělocvik a zeměpis na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Občas ho tak napadne, jaké by to bylo, mít pro sport zcela profesionální podmínky. „Někdy to v hlavě blikne, ale k tomu bych musel zajet nějaký hodně výrazný výsledek. I takhle mě cyklistika baví,“ prohlásil Ryba.

Konečně s profesionály z top světové scény se utkával i během Il Sano Cupu. Vždyť v Plzni startovali Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar i další reprezentanti. „Jeli naplno, likvidovali pokusy o úniky a peloton drželi neustále ve vysokém tempu,“ uvedl Ryba. „Nebylo lehké něco udělat, natož vyhrát. I někteří kluci z týmu, kteří v Plzni běžně nezávodí, poznali, že vítězství na Lopatárně má svou váhu,“ podotkl.

Už v sobotu se Ryba ukáže se Spartou v Záboří u Blatné na úvodním podniku národního poháru.