18. ledna, 11.00: FC Viktoria Plzeň – FK Ústí nad Labem (UMT Luční, Plzeň)

Fotbalisté Plzně nastoupí v sobotu 18. ledna k úvodnímu přípravnému duelu na jarní část FORTUNA:LIGY. Na umělou trávu v Luční ulici přijede druholigové Ústí nad Labem, které je v posledních několika letech tradičním protivníkem pětinásobného českého šampiona v zimním nebo letním přípravném období. Poprvé na lavičku Viktorie usedne Slovák Adrian Guľa, nový trenér Plzně, jenž naposledy vedl reprezentaci Slovenska kategorie do jednadvaceti let.

LEDNÍ HOKEJ

5. ledna, 16.30: HC Škoda Plzeň – HC Vítkovice Ridera (LOGSPEED CZ Aréna)

V derniéře tohoto roku hrají hokejisté plzeňské Škody v pondělí doma proti Mladé Boleslavi (17.00 hodin). Premiérou roku nového bude páteční konfrontace na ledě Kohoutů z Olomouce. První domácí duel roku 2020 čeká na kapitána Gulaše a jeho kumpány v neděli. Soupeřem Plzně budou Vítkovice , na které indiáni před vlastními fanoušky v posledních letech umí. Škodovka doma proti Slezanům bodovala už osmkrát v řadě a zkrátka naposledy vyšla v listopadu roku 2016.

FUTSAL

16. ledna, 18.00: Interobal Plzeň – Svarog FC Teplice (MSH Lokomotiva)

Fotbal, hokej, házená, to už něco znamená. Oblíbený pokřik plzeňských fanoušků si letos do svých textů může přidat i verš obsahující spojení „futsalový Interobal“. Plzeňský klub v letošní sezoně totiž válí a atakuje první místo pražské Sparty. Jenže v období od 10. do 17. ledna čekají na Západočechy těžké, ale důležité souboje. Interobal nejprve hraje na Slavii a 16. ledna hostí v předehrávce 15. kola Varta Futsal ligy čtvrtý Svarog FC Teplice. O den později pak přijede také Vysoké Mýto.