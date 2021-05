„Mám smíšené pocity. Hrozně mě mrzí, stejně jako zbytek mužstva, že se nepodařilo udržet vítězství. Pět minut před koncem jsme vedli o dvě branky, ale poté asi trochu sportovní štěstíčko převážilo na stranu soupeře,“ tvrdil Tomáš Nejdl.

Bolí porážka o gól více, než třeba prohra o sedm či osm branek?

Prohra o gól je nepříjemná, ale je to porážka jako porážka a my se z ní musíme poučit. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas, jen mu chyběla výhra. Ve středu na Karvinou už před domácími diváky vlétneme, abychom vyhráli ,a třeba zvítězíme i o víkendu u nich.

Dokázali jste si, že je Karviná jako vítěz základní části na domácím hřišti hratelným soupeřem?

Do finále jsme určitě nešli s tím, že by se Karviná nedala porazit. Obzvlášť v Plzni. Oba týmy jsou natolik vyrovnané, že vyhrát může kdokoliv. Uspěje mužstvo, které udělá méně chyb, bude mít lepší aktuální formu a štěstí. My jsme udělali více technických chyb, neproměnili jsme pár šancí a na konci jsme měli hluchou pasáž, což rozhodlo.

Jak se vám jako pravákovi hrálo na pravé spojce?

Je to pro mě novinka, ale v trénincích jsme se připravovali na variantu bez leváka na spojce. I vzhledem k tomu, jak se mi střelecky dařilo, tak mi to nevadilo. Doudič (Jakub Douda) to na pravé spojce odehrál také velice slušně. Pokud by to nešlo pravákům, mohou na pravé spojce hrát leváci Stehlas (Jan Stehlík) nebo Lino (Petr Linhart). Trenéři vybrali varianty s praváky a docela to fungovalo. Uvidíme, co přinese další zápas.

Takže post pravé spojky pro vás nebyl problém?

Samozřejmě že jako pravákovi by se mi lépe hrálo vlevo, ale tímto způsobem jsme měli rozloženou střelbu z obou stran. Bohužel jsme tolik nevyužívali křídla, ale prosazovali jsme se ze středu hřiště. Zápas by asi dopadl lépe, pokud bychom střeleckou zátěž rozložili na víc lidí.

Z křídla jste vstřelili pouze jeden gól. Vyplynulo to ze hry, nebo bylo úkolem nedohrávat akce do křídel?

Spíš to vyplynulo ze hry. Do dalších zápasů musíme zapracovat na větším zapojení křídel i pivota.

Získal jste větší sebevědomí díky osmi gólům?

Doufám, že se mi bude dařit jako dosud. Nejde ale jen o mě. Chci, aby se dařilo celému týmu, což je v play-off nejdůležitější. Abychom doma před diváky vyhráli.

Jaké bylo po dlouhé době hrát před diváky? Těšíte se na domácí fanoušky?

I když to nebyli naši fanoušci, tak atmosféra v hale byla super a člověk se snáze vyhecuje. Věřím, že doma nám fanoušci vytvoří skvělé prostředí a my se jim odvděčíme vítězstvím.