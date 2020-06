Akce nese název Spolu na startu a zúčastní se jí závodníci od žáků po dospělé. Hlavní mítinky budou tři – v Kladně, Kolíně a v Plzni – s účastí největších tuzemských atletických hvězd. V Plzeňském kraji se společně na start postaví 13 oddílů v 10 městech.

Na atletickém stadionu ve Skvrňanech budou na programu disk a tyčka mužů, výška žen a souboje na netradičních tratích 300 metrů překážek a 150 metrů mužů a žen.

Pondělní program začne ve 13 hodin výškou žen, kde bude o triumf bojovat halová mistryně ČR Klára Krejčiříková. Na startovní listině bude i Denisa Majerová z plzeňské Škodovky. „Na mítink se těším hodně, přece jenom to bude první závod na domácí půdě, kde mám tréninky každý den, takže to pro mě bude příjemný start do sezony. Chtěla bych samozřejmě začít co nejhezčím výkonem, který by mě potěšil,“ řekla Majerová.

Ve 14 hodin se na trati 300 metrů překážek představí atletka domácí Škody Plzeň Tereza Jonášová, loňská mistryně ČR na 400 metrů překážek a letošní bronzová medailistka z halového mistrovství ČR 400 metrů.

O hodinu později poběží stejnou distanci Michal Brož z pražské Dukly, který startoval na posledním mistrovství Evropy v Berlíně na 400 metrů překážek.

Od 14.30 bude v tyčce hájit domácí dominanci český rekordman a trojnásobný medailista z velkých mezinárodních akcí Jan Kudlička. Zkušeného matadora se pokusí potrápit akademický mistr ČR David Holý či halový šampion ČR ve víceboji Ondřej Kopecký.

V 16.30 se z domácích závodníků na trati 300 metrů překážek představí účastník mistrovství světa v Kataru Filip Ličman v souboji s Jakubem Veselým a Vítem Müllerem, který startoval na mistrovství Evropy i světa.

Od 17.30 se v disku utkají medailisté z loňského mistrovství Evropy juniorů Jakub a Michal Forejtovi z AK Škoda Plzeň se dvěma nejlepšími českými diskaři posledních let Markem Bártou a Tomášem Voňavkou. „Myslím si, že to bude mezi námi čtyřmi, ale kluci mají navrch, jsou starší, zkušenější a lepší než my, ale nám nechybí mladá dravost,“ uvedl Jakub Forejt.

Mítink v Plzni bude vysílat Česká televize, která připraví dvouhodinový přímý přenos prostřednictvím telemostu mezi stadiony v Kladně, Plzni a v Kolíně.

Na stadion může přijít maximálně 150 diváků. Vstup je zdarma.

Předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník na tiskové konferenci v Praze vysvětlil, jak vznikl jedinečný projekt Spolu na startu. „Naší motivací bylo, aby mohli atleti co nejdříve závodit. Oni jsou tady od toho a my jsme tu, abychom jim to umožňovali. Chtěli jsme ovšem, aby si zazávodili atleti všech kategorií. Tak jsme si řekli, proč to neudělat ve velkém. Navrhl jsem tedy, abychom si společně zazávodili na sto stadionech. To byla původní idea. Zájem byl obrovský a na začátku tohoto týdne už bylo přihlášeno 173 míst, kde se bude 1. června závodit,“ popsal Varhaník.

Spolu na startu – Plzeňský kraj

Plzeň

Pořádající klub: AK Škoda Plzeň

TJ Sokol SG Plzeň-Petřín

Rozběháme Česko

Domažlice

AC Domažlice

Staňkov

Mílaři Domažlice

Stříbro

TJ Baník Stříbro

Sušice

AKM Viktoria Plzeň, TJ Sušice

Rokycany

Falcon Rokycany

Kralovice

DDM Kralovice

Klatovy

Atletika Klatovy

Nýrsko

TJ Nýrsko

Tachov

DDM Tachov