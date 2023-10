O sváteční sobotě 28. října se v areálu Škodaland na Borech koná sedmý díl Českého poháru, i když jen pro mládež. Pro muže a ženy jde zatím pouze o veřejný závod.

Premianti loňského závodu v Plzni. | Foto: Pavel Křikava

Plzeň – Cyklokros a Plzeň, tohle spojení se po letité pauze obnovuje. Mnozí si možná ještě vybaví závody na Homolce, nebo okruh na Lochotíně, kde se v 90. letech minulého století jezdil jeden z dílů mezinárodní Superprestige. A poté špičkové podniky u Svatého Jiří v Doubravce, kde se mezi roky 2009 až 2012 konal čtyřikrát závod Světového poháru. Jenže pak se cyklokros z města vytratil.

Až loni navázala na přervanou tradici parta nadšenců ze spolku Chodov v čele s Josefem Soukupem. Vrátila Plzeň na cyklokrosovou scénu a letos jde zase výš. O sváteční sobotě 28. října uspořádá v areálu Škodaland na Borech sedmý díl Českého poháru Toi Toi Cupu, i když jen pro mládež. Pro muže a ženy jde zatím pouze o veřejný závod, i když o zajímavé finanční ceny.

Cyklokros se vrátil loni do Plzně po deseti letech.Zdroj: Pavel Křikava

Akce se může pyšnit rozsáhlým zázemím. K dispozici je parkoviště s kapacitou 500 míst, administrativní budova pro rozhodčí, novináře a VIP hosty, nechybí ani potřebné občerstvení. Samotná trať je rovinatá, start a cíl je v prostorech cyklistického oválu. „Trať je v základu stejná jako loni. Pouze jsme přidali umělé hrby a schody. Do budoucna máme i další plány, které chceme uskutečnit," říká Josef Soukup. „Když nebude pršet, tak to bude hodně rychlé. Takové Holandko," prorokuje ředitel závodu.

Na úpravách tratě se podílely i dvě výrazné osobnosti českého cyklokrosu z let minulých Ondřej Lukeš s Pavlem Elsnicem.

Jestliže v minulosti na okruzích sbírali úspěchy doma i ve světě, teď se s bagrem a lopatami pustili do vylepšování tratě u přehrady České údolí.

„Plzeň a cyklokros k sobě vždycky patřily a cyklokrosový závod tu rozhodně chyběl. Takže je super, že se do toho kluci kolem Pepy Soukupa pustili. A když byla možnost k tomu přispět, šli jsme do toho,“ vysvětluje Ondřej Lukeš, mimo jiné juniorský mistr světa z nizozemského Gietenu 1991 a o dva roky později čtvrtý ze závodu amatérů na světovém šampionátu v Itálii.

Pavel Elsnic a Ondřej Lukeš (zleva) při budování schodů.Zdroj: Cyklokros Plzeň

Lukeš vlastní stavební firmu a letos do ní přivedl i parťáka Pavla Elsnice, který se může pochlubit mj. českým cyklokrosovým zlatem i stříbrem, ale také vítězstvím v nabité Superprestige v Plzni či čtyřmi domácími tituly v závodech horských kol.

Teď se mimo svou práci zapojili do budování nových technických prvků na jinak rovinatém okruhu ve Škodalandu. Vystavěli dvanáctistupňové schody, navršili hliněné valy, zapojili se i do finálních prací při vytyčování tratě.

Podle Lukeše bude okruh zase víc cyklokrosový. „Trať bude rychlá, ale i technická a při špatném počasí, den před závodem má pršet, i hodně náročná,“ předpovídá rodák z Plzně, který se ve své době pral o vavříny na nabité domácí scéně, jíž kraloval fenomenální Radomír Šimůnek.

Věří, že plzeňský cyklokros může dál růst. „Výhodou je zázemí pro závodníky, doprovodné týmy i diváky s velkým parkovištěm. To je obrovské plus. A když se na okruhu udělají ještě nějaké další úpravy, tak se tu klidně může konat český mistrák nebo třeba Světový pohár. To už je pak spíš otázka financí,“ říká pohodově založený chlapík.

Elsnic souhlasí. „Zvlášť zadní část tratě s dvěma umělými překážkami dá zabrat, ale kdo je dokáže skočit v rychlosti, tak zase získá. Síly uberou schody i dva velbloudí hrby, závod zpomalí, ale my jsme to závodníkům ztížili i tím, že spousta zatáček se bude muset jezdit z nuly, což bolí. Rozhodně nebude platit, že to bude rychlý kriťas na trávě, jak se říkalo loni. Zvlášť na mokru to bude hodně těžký závod, každý okruh bude znát,“ doplňuje s borec původem z Mostu, kterého ale vojna zavála do Plzně, kde zakotvil.

Plán trati.Zdroj: Cyklokros Plzeň

Vylepšený okruh se blíží Elsnicově gustu. „Za mlada by se mi až na pár pasáží líbil. Je spravedlivý, výhra se nezrodí zadarmo,“ míní s úsměvem nyní rozložitý muž. „Navíc s tratí se dá ještě hrát, řadu věcí přidat, upravit. Rozhodně bychom chtěli závod ještě posunout výš,“ avizuje Pavel Elsnic.

Cyklokros v Plzni odstartuje v sobotu v 9.40 závod mladších a starších žákyň po němž následují další kategorie. Souboj žen na 40 minut začne ve 12.55 a o hodinu později ve 13.55 se rozjede závod juniorů a mužů (45 minut).

Cyklokros Plzeň 2023

sobota 28. října, Škodaland

program

9.40: starší a mladší žákyně (20 minut)

10.20: starší a mladší žáci (20 minut)

11.00: kadetky (25 minut)

11.45: kadeti (30 minut)

12:25: vyhlášení vítězů

12.55: ženy Open (40 minut)

13.55: junioři, s krátkým odstupem muži Open (45 minut)

14.50: vyhlášení vítězů