„Splnil se mi celoživotní sen. Ať už budu chytat, nebo nikoliv, tak mám radost, že mohu být na mistrovství Evropy,“ řekl Karel Šmíd v úterý večer telefonicky ze slovenské Bratislavy.

Jaký dojem na vás udělala hala (Zimní stadion Ondreje Nepely) a hotel?

Hala je moderní, krásná a s velkým zázemím. Odpovídá tomu, že v ní hraje hokejový Slovan Bratislava. Je škoda, že se házená v takových halách nehraje pravidelně. Hotel stojí vedle stadionu a tunelovým průchodem se dostanete do haly. Což je ideální, protože není potřeba extra cestování.

Jste na své první mezinárodní vrcholné akci. Jaké emoce ve vás převládají?

Mám radost, že jsem tady. Těším se a byl bych moc rád, pokud bych se dostal do brány. Ano, je to pro mě první velká akce, ale deset let chytám extraligu, s Plzní jsme hráli evropské poháry a už několikrát jsem hrál proti týmům z bundesligy. Takže si myslím, že nějaké zkušenosti za ty roky mám, a proto nejsem nervózní. Spíš mám radost a chtěl bych si to tady užít, a když bude příležitost, tak předvést co nejlepší výkony.

Minulý týden jste museli na pár dnů přerušit přípravu v Brně a držet se přísného režimu kvůli výskytu koronaviru v týmu (pozitivní test měl jeden hráč a jeden člen realizačního týmu, pozn. aut). Nevrátily se vám vzpomínky na minulý rok, že můžete přijít o další vrcholnou akci?

Samozřejmě že jsme měli obavu, aby se neopakoval loňský rok. Doufali jsme ale, že testy všechno podchytí a naštěstí, musím zaklepat, tomu tak je. Ta opatření byla veliká, aby se zabránilo tomu, co se stalo loni. Nerad bych něco zakřikl, ale vypadá to, že všechno vyšlo a teď snad šampionát odehrajeme co nejlépe.

Jaké jsou cíle mužstva?

Trenér zmiňoval, že jeho cílem je postup ze skupiny. Což bude náročné. Postup do čtvrtfinálové skupiny stojí na tom, že bezpodmínečně musíme porazit Bosnu a pak uhrát dobrý výsledek buď se Španělskem, nebo se Švédskem, což bude ohromně těžké. Myslím si ale, že tady máme ten možný nejlepší tým, který má Česká republika. Věřím, že dokážeme předvést dobré výkony a ideálně postoupit ze skupiny.

FOTO: V týmu házenkářů před Eurem je i brankář Šmíd a bývalí parťáci z Plzně

Gólmanskou jedničkou je kapitán Tomáš Mrkva. Mluvili s vámi trenéři o vaší roli?

Moje nevýhoda je, že jsem se aktivně neúčastnil kvalifikace. Druhým brankářem za Tomášem Mrkvou byl v kvalifikaci Šimon Mizera. Trenér brankářů Martin Galia ale říkal, že nic není rozhodnuté. Takže těžko říct, jak všechno dopadne, ale určitě bych byl rád, pokud bych se dostal do brány.

Jak vycházíte s Mrkvou a Mizerou?

Myslím si, že máme super vztahy. Samozřejmě že to není jako v Plzni s Filipem Herajtem, s nímž se vídáme pravidelně i mimo házenou. Se Šimonem Mizerou sedím u stolu v hotelové restauraci a dokážeme si krásně popovídat. Mezi námi třemi není nezdravá konkurence.

V reprezentaci teď potkáváte některé bývalé spoluhráče. Třeba s Leošem Petrovským jste v dresu Talentu vyhráli extraligu. Zavzpomínali jste už na to?

Určitě. Zrovna včera (pondělí, pozn. aut.) jsme se s Leošem docela dlouho bavili i o tom, co je u nás nového. Je moc fajn potkat se s lidmi, s kterými máte společné vzpomínky. S Leošem jsme se delší dobu neviděli, takže bylo skvělé si popovídat.

Pak jsou v týmu plzeňští odchovanci Tomáš Piroch a Roman Bečvář…

Tomáš odešel z Talentu v dorosteneckém věku, takže s ním jsem se v A týmu nepotkal. S Romanem Bečvářem ano. Když jsem v sedmnácti letech začínal v extralize, tak mám pocit, že moje první místo v kabině bylo právě vedle Romana Bečváře. Do áčka jsem přišel v půlce sezony a následující ročník Roman v polovině sezony odešel. V Plzni jsme spolu hráli celkově zhruba sezonu.

Na závěr trochu osobní otázka. Při hymně se vždy držíte pravou rukou na srdci, tak co pro vás vlastně znamená reprezentovat Česko?

Obrovská čest a pocta. Možná je to tím, že jsem pár let žil v zahraničí. Jsem hrdý na to, že mohu něco udělat pro Českou republiku, ať už účastí na mistrovství Evropy a v ideálním případě si na něm i zachytat.

Program Čechů:

Skupina E (Bratislava)

Čtvrtek 13. ledna

18:00 Španělsko – Česko

20:30 Švédsko – Bosna a Herc.

Sobota 15. ledna

18:00 Česko – Bosna a Herc.

20:30 Španělsko – Švédsko

Pondělí 17. ledna

18:00 Bosna a Hercegovina – Španělsko

20:30 Česko – Švédsko

20.-26. ledna

Skupina I (týmy A1, B1, C1, A2, B2, C2). Skupina II (týmy D1, E1, F1, D2, E2, F2).

Je krásné být táta, říkal házenkářský gólman Šmíd o Vánocích