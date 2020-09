Závod v severním Nizozemsku SUP 11 – City Tour nonstop, dlouhý 200 kilometrů, dokončili s Richardem Wiesnerem jako jediní Češi v historii.

„Závod většinou dokončí pouze kolem deseti závodníků z celého světa. Nyní startovalo třináct paddleboardistů a dokončilo jich deset,“ upozornil Marek Šplíchal.

Závod paddleboardu (prkno podobné surfovému, jezdec používá k pohybu pádlo) pro Marka Šplíchala nezačal šťastně kvůli žaludečním problémům. „Celé startovní pole (ve městě Leeuwarden) zmizelo a trvalo dlouho, než jsem je dotáhl. I přes dopolední bezvětrné počasí mně to nejelo a cítil jsem, že to bude vydřené. Navíc odpoledne začal foukat silný protivítr. Vlny nás při přejezdu jezera na čtyřicátém kilometru sundavaly z prken a já začal mít obavy o splnění limitu maximálně 16 hodin na 90 kilometrů ve Workumu. Jinak by nastala diskvalifikace,“ popsal Šplíchal.

Limit stihl, ale za velkou cenu. „Z prkna jsem nevystoupil patnáct hodin a vypil pouze 3,5 litru vody,“ dodal.

V noci paddleboardistům nefoukal vítr, to samé platilo druhý den ráno. Zhruba 20 kilometrů před cílem v Leeuwardenu nastal silný protivítr. „Příjezd do města byl sice ve slejváku, ale za královského uvítání pořadatelů na člunech. Byl to krásný 200kilometrový závod, ale strašně bolavý,“ řekl Šplíchal.

Závod dokončil za 34 hodin a 40 minut. Na břehu byl pouze jednou. „Dojel jsem desátý, Richard Wiesner byl devátý,“ uzavřel Marek Šplíchal.