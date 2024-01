Plzeňská bikerka se vrátila z přípravy ve španělském Calpe, aby se v neděli postavila v Táboře na start mistrovství ČR v cyklokrosu.

Simona Spěšná. | Foto: fcb Simony Spěšné

Z přípravy v příznivém počasí španělského Calpe se do mrazivé reality domova vrátila cyklistka Simona Spěšná. Doménou čerstvě 19leté reprezentantky jsou horská kola, ale po sezoně se vrhla na cyklokros a v neděli se na mistrovství republiky v Táboře popere v kategorii do 23 let o nominaci na světový šampionát. Ten se na jihu Čech koná zkraje února.

Spěšná ví, že v souboji o české tituly musí být vidět. „Jistou účast na mistrovství světa budou mít jen první dvě holky. Další kritéria jsou postavení ve světovém žebříčku a výsledky z velkých závodů, což mi do karet nehraje. Ve hře je šest míst, ale myšlenku startovat na cyklokrosovém MS pojalo víc bikerek,“ podotýká závodnice švýcarského profitýmu jb Brunex Superior Factory.

Čas mezi Vánoci a koncem roku strávila s otcem a trenérem Milanem Spěšným na závodech v Belgii. „Zažila jsem to poprvé a moc se mi to líbilo. Belgie cyklokrosem žije a závodit na trati obsypané tisíci diváky v bouřlivé atmosféře je něco neskutečného. Ráda se sem vrátím,“ říká Simona.

Zasáhla do dvou známých podniků. Superprestige v Diegemu dokončila na 31. příčce a poté v Loenhoutu byla znovu v nabité konkurenci sedmadvacátá.

„Na startu nás bylo přes osmdesát, a protože nemám vyjeté body, stála jsem hodně vzadu. Ale šlo hlavně o to zkusit si závody se světovou špičkou,“ vysvětluje.

Závěr belgické mise si dokonce osladila pódiovým umístěním. „V jednom z tamních menších závodů jsem byla druhá,“ říká Spěšná.

V belgickém Colenu skončila Simona Spěšná druhá.Zdroj: fcb S. Spěšné

Na přelomu roku se pak přesunula do Calpe. „Z Belgie jsme se domů vrátili 30. prosince a následující den jsem letěla do Španělska,“ potvrzuje plzeňská bikerka.

Přitom na silvestra slaví narozeniny. „Z půlky jsem je oslavila doma a z půlky v letadle,“ prozrazuje s úsměvem.

Jenže jestliže se minulé dny ve Španělsku proháněla na kole v příjemných teplotách a předtím v Belgii závodila na měkkých bahnitých tratích, teď si musí rychle zvyknout na panující mráz.

„Takové změny mi nesedí, hlavně se musím udržet zdravá,“ zdůrazňuje.

Hektické budou i zbývající dny do českého mistrovství. „Ve čtvrtek si s tátou poprvé obhlédnu trať, v sobotu se do Tábora vrátím, přijde nějaké rozjetí a v neděli před polednem startujeme,“ hlásí Simona Spěšná.

