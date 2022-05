V hlavním závodě mužů Elite to nejvýš z kraje dotáhl sušický rodák Jan Vastl (Gapp System – Kolofix). V mezinárodní konkurenci s řadou hvězdných jmen, které v závodě kraloval novozélandský šampion Anton Cooper, skončil 26letý reprezentant pátý a z Čechů byl nejlepší.

„Snad jsem potvrdil, že se příprava ubírá dobrým směrem,“ komentoval Vastl výsledek na sociálních sítích.

Jako jedenáctý a čtvrtý z domácích jezdců proťal cíl Vastlův týmový kolega Lukáš Kobes z Chodska. V pořadí národní série se tím posunul už na třetí místo.

Dokonce na dělenou první příčku skočila po Zadovu plzeňská bikerka Simona Spěšná. Závodnice švýcarské stáje jb Brunex Superior suverénně ovládla klání juniorek a potvrdila aktuální formu. Jen před týdnem Spěšná urvala ve světové juniorské sérii v Novém Městě na Moravě stříbro a v šumavských kopcích si 17letá cyklistka dolétla pro vítězství s náskokem 3:28 minuty. Nutno dodat, že její největší soupeřku Elišku Hanákovou zbrzdil přetržený řetěz a skončila třetí. „Ani tak to nebylo zadarmo a dost to bolelo. Nejspíš na mě dolehla únava ze svěťáků, a navíc jsem měla po Novém Městě tři dny volna, takže zase tak překvapující to nebylo. Za vítězství jsem ráda,“ připustila členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Ještě hektičtější cestu k úspěchu na Zadově měla rovněž akademička Adéla Holubová z týmu kola-bbm.cz (na snímku).

V týdnu po startu v Novém Městě stihla odmaturovat na Střední zdravotnické škole v Plzni a poté na Šumavě triumfovala v čase 1:32:52,8 hodiny mezi ženami do 23 let. Navíc v celkovém pořadí dámské elity jako třetí z Češek obsadila šestou příčku. „Kopcovitá trať na Zadově mi sedí, vždycky se sem těším, jenže tentokrát mi nevyšel start. V zaváděcím kole jsem se v jedné ostré zatáčce nechala zavřít a holky vpředu ujely. Ještě jsem se snažila vedoucí skupinku dostihnout, ale i když se mi to nakonec nepovedlo, jsem s výkonem spokojená. Zvlášť v technice cítím, že jsem se zlepšila,“ uvedla Holubová.

Na odpočinek však musí 19letá bikerka zapomenout. Před rokem si totiž odskočila k maratonu a v premiéře na extrémně náročné trati a v chladu šokovala ziskem českého titulu. Teď v sobotu bude maratonské zlato obhajovat.

„Jede se v okolí Dolní Moravy, kde to neznám. Naštěstí trať pro ženy bude proti loňsku kratší, místo 120 jen asi 80 kilometrů, což vítám. Týden po mistráku se totiž koná domácí pohár a další víkend pak svěťák v Leogangu,“ uvedla Holubová.

A ambice mladé závodnice? „Znovu chci titul,“ prohlásila s úsměvem.

