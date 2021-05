Šestnáctiletá cyklistka z Plzně suverénně ovládla závod juniorek v rámci úvodního dějství Českého poháru závodů horských kol v cross country a vítězstvím rozmetala veškeré papírové předpoklady.

Závodnice týmu MS Bike Academy startuje mezi dívkami ročníků 2004 a 2003 prvním rokem, ale očekávaný souboj se staršími konkurentkami vůbec nepřipustila. Hned po startu se utrhla do vedení a po hodině a téměř osmi minutách boje v chladném počasí proťala s vítězným gestem cíl. Necelou minutku před německou reprezentantkou Finjuo Lippovou a minutu a půl pak Spěšná nadělila úřadující české šampionce Anetě Novotné (Adastra Cycling).

„I pro mě to bylo velké překvapení. Ani s odstupem moc nechápu, kde jsem se tam vzala. Jelo se mi ale fakt skvěle, i když v týdnu před závodem to tak nevypadalo. Původně jsem měla v plánu jet za Anetkou (Novotnou), ale šlo mi to, tak jsem za to vzala. I když jsem se pořád bála, že mi ke konci dojde. Ale žádná krize nepřišla,“ komentovala svůj výkon na Šumavě talentovaná dcera někdejšího úspěšného bikera a nyní trenéra Milana Spěšného.

Možnost navázat na vítězství ze Zadova bude mít Spěšná už o víkendu v Brně, kde pohár pokračuje.

Na Moravu vyrazí i další západočeští bikeři, třeba na Zadově v souboji mužů pátý Jan Vastl (Maloja Pushbikers), rodák ze Sušice, i dva jezdci týmu Gapp System – Kolofix, šestý Lukáš Kobes z Domažlicka a osmý Jan Rajchart, který stejně jako česká jednička Ondřej Cink začínal v Author Teamu Stupno na Rokycansku.

Ale také jezdci mladších kategorií, mj. na úvod domácí série mezi kadetkami devátá Kateřina Uhmanová nebo v juniorech jedenáctý Matěj Čáslavský (oba MS Bike Academy).

Pokračování poháru na brněnské trati bude vzhledem k platným anticovidovým opatřením určeno znovu jen pro kategorie od kadetů výš.