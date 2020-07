Talentované bikerky před týdnem ovládly ve svých kategoriích zahajovací závod národního poháru v Městě Touškově a s očekáváním vyhlížely boj o české zlato v krkonošských kopcích.

Vyšlo to napůl.

V závodě kadetek triumfovala Simona Spěšná z plzeňské MS Bike Academy, kterou řídí její otec a někdejší úspěšný reprezentant Milan Spěšný.

Na rozdíl od poháru v Touškově vyšel 15leté bikerce už start. V úvodu se pohybovala kolem čtvrtého, pátého místa, aby záhy nato zaútočila a pak si už sólo dojela pro mistrovský dres.

„V cíli to byly nádherné pocity, asi nejlepší, co znám,“ svěřovala se Spěšná, která triko české šampionky oblékla už jako žačka.

Zdroj: Foto: Pavel Křikava

V té sezoně si zároveň vybojovala titul mistryně Evropy. Loni prvním rokem mezi kadetkami se však Spěšná musela doma sklonit před Anetou Novotnou. „Tehdy to o kousek nevyšlo,“ zavzpomínala.

O víkendu si však členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje vše vynahradila. „Už první závod v Touškově napověděl, jak na tom kdo je. Mě povzbudilo, že i po nepovedeném startu jsem dokázala dohnat náskok soupeřek a vyhrát. Při mistráku jsem měla ze startu obavy, ale vše klaplo. Po nájezdu do techniky jsem se dostala do čela a první pozici jsem držela až do cíle,“ říkala Spěšná.

Triumf s ní slavila celá rodina v čele s otcem a trenérem zároveň. „Táta je mou oporou, ve všem se na něj můžu spolehnout. V Peci třeba skvěle zvolil obutí, dopředu hrubý vzorek a rychlou gumu na zadní kolo,“ ocenila šampionka.

Zlato vybojovala Spěšná s luxusním náskokem 1:37 minuty před druhou v cíli.

Triumfovala ale i její loňská přemožitelka Aneta Novotná. Už však v kategorii juniorek, kam přešla a zhatila tím plány Adély Holubové na obhajobu titulu. Závodnice plzeňské sestavy kola-bbm.cz brala stříbro. „Ačkoliv jsem doufala, že titul obhájím, nejsem zklamaná. Do závodu jsem dala všechno, ale Anet byla ten den silnější,“ prohlásila.

Za vítězkou Holubová zaostala o 33 sekund a připustila, že v úvodu závodu se jí nejelo dobře. „Navíc pršelo, na kořenech to klouzalo, což mě až tak nevyhovuje,“ uvedla.

Souboj na čtyři okruhy se rozhodl v polovině, kdy se soupeřka v jedné z běžeckých pasáží Holubové vzdálila.

„V závěru jsem ztrátu stahovala, ale nestačilo to. Možná, kdyby se jela dvě kola navíc, tak se dalo ještě bojovat,“ povzdychla si budoucí zdravotní sestra.

Vrcholem koronavirem osekané sezony by pro sedmou juniorku z loňského mistrovství Evropy měl být říjnový světový šampionát v Rakousku.