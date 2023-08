Den po zisku bronzové medaile z individuálního závodu ve sportovní střelbě na Letních univerzitních hrách v čínském Chengdu se pistolář Olympu Plzeň Pavel Schejbal radoval z dalšího cenného kovu. Tentokrát si se svojí sestrou Veronikou Schejbalovou vystříleli stříbrnou medaili v soutěži smíšených dvojic ve střelbě na 10 metrů ze vzduchové pistole.

Veronika a Pavel Schejbalovi. | Foto: Markéta Štenclová

"Jak jsem včera říkal, že je to krok kupředu v mé střelbě, nečekal jsem, že ten další krok přijde tak rychle. Mám ohromnou radost, ještě větší o to, že to je se ségrou v jedné rodině. Další velkou radost mám z toho, že jsme zkompletovali sbírku medailí jako střelecká federace a vlastně český tým jako takový,” uvedl držitel dvou medailí z univerziády Pavel Schejbal.

Čeští střelci získali na univerziádě pět medailí a všechny nesou plzeňskou stopu z klubů Dukla a Olymp.

