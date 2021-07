Úřadujícího mistra republiky profesionálních boxerů těžké váhy čeká druhý zápas v kariéře na americkém kontinentu. Osmatřicetiletý plzeňský boxer Pavel Šour se v pátek v mexickém městě Cuernavaca střetne s ruským tankem Arslanbekem Machmudovem. V souboji vypsaném na deset kol je ve hře titul a pás severoamerické boxerské federace (NABF).

Pavel Šour před soubojem o pás mistra ČR v dubnu 2019. | Foto: Deník/Karel Pech

„Bude to nejtěžší zápas mojí kariéry. Machmudov absolutní většinu soupeřů nepustil do třetího kola. Nikdo z jedenácti soupeřů s ním nedoboxoval do konce zápasu,“ napsal na svůj facebook Pavel Šour.