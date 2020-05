„Trénuji po celou dobu karantény. Můj trenér Martin Vainar má u sebe v domě malé fitko, které jsme využívali. Takže tréninkový plán jsme dodrželi,“ uvedl Šour.

Sedmatřicetiletý český šampion a podle žebříčku tuzemská jednička se naposledy střetl s Britem Hughiem Furym, mladším bratrancem slavnějšího boxera Tysona. Bylo to 7. března v Manchesteru a Pavel Šour prohrál po třech kolech, kdy během druhého počítání hodil do ringu jeho tým ručník. „Porážku jsem už vstřebal, ale nebylo to nic příjemného. Přišel jsem o možnost boxovat další zápasy na galavečerech Matchroom Boxing. Toto mě trápí nejvíce. Bylo mi slíbeno pokračovaní, pokud udělám dobrý zápas. Bohužel výkon byl podprůměrný a dojem jsem nezanechal,“ mrzelo Šoura.

Pokud všechno půjde podle plánu, další zápas má v kalendáři na červenec. „A to již pod hlavičkou nové promotérské organizace, kterou s kolegy plánuji spustit,“ prozradil boxer bez bližších podrobností.

Ještě tento rok by rád obhájil boxerský pás pro českého šampiona z minulého roku. Do ringu se mu zřejmě postaví zajímavé jméno – Ondřej Pála. Držitel pásu pro interkontinentálního šampiona organizace WBA z roku 2008 absolvoval poslední profi zápas před šesti lety.

Ve světovém žebříčku profesionálních boxerů těžké váhy patří Šourovi 115. místo. „Chtěl bych se držet někde kolem 100. místa na světě,“ naznačil Pavel Šour s tím, že by se chtěl posunout výš.

V uplynulých letech se neúspěšně pokoušel kvalifikovat na olympijské hry. Ty momentálně už nepatří mezi jeho priority. „Pravděpodobnost, že bych bojoval o olympiádu, je velmi mizivá. Ale neříkám že ne. Olympijský program je velmi náročný. Nejsem si jist, jestli bych to dokázal skloubit s prací. Koukal jsem, že v reprezentačním výběru je mladý a nadějný boxer Martin Pinc. Takže si myslím, že šanci dostane spíše on. Já už jsem starý dědek a mám to za pár,“ vysvětlil Pavel Šour.