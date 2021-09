„Věřím, že pro náš tým a naše fanoušky je vítězný vstup do sezony nejlepší pozvánkou na další domácí kolo s celkem GBA Sojky Pelhřimov, které sehrajeme za dva týdny. Mezitím ale budeme chtít první vítězství potvrdit na palubovce Slavie Praha,“ dodal kouč Lokomotivy.

A to i díky skvěle hrajícímu Karlu Aušprunkovi, který Plzeňany táhl v bodech (21), doskocích (8) i asistencích (5). Lokomotiva si vybudovala před poslední částí patnáctibodový náskok.Ve čtvrté čtvrtině začali hosté hrát více agresivně a dokázali dostat domácí sestavu pod tlak. Domácí basketbalisté však udrželi nervy na uzdě a nenechali si tento zápas proklouznout mezi prsty.„Soupeř hrál velmi dobře a nenechal nás vydechnout do poslední minuty. Klukům chci za výkon poděkovat,“ prohlásil Erik Eisman, který již přemýšlel o následujících soupeřích.

Vstup do utkání se Plzeňanům vydařil, když po první čtvrtině vedli 21:19.Do poločasu si Západočeši vybudovali už osmibodový náskok, kdy pracovali velmi dobře v defenzivě a na útočné polovině se jim zase dařilo nacházet volné spoluhráče. Do druhé půle vstoupili hráči Lokomotivy opět lépe a otěže zápasu drželi pevně ve svých rukou.

Západočeši zvítězili před svými fanoušky 89:80.Trenér domácích Erik Eisman tak mohl být spokojený.„Po velmi dlouhé pauze, která byla pro všechny psychicky náročná, je vítězný vstup do sezony o to cennější, obzvláště když nám chyběl zraněný Honza Zeman,“ vysvětloval plzeňský kormidelník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.