Ve švédském městě Halmstad proběhlo mistrovství světa v silovém trojboji RAW bez podpůrného dresu. Soutěžilo zde celkem 742 závodníků ze 43 států celého světa.

Jaroslav Šoukal (na snímku vpravo) a Šimon Král (vlevo) reprezentovali Česko republiku na MS ve Švédsku. | Foto: TJ Sokol Vejprnice

Českou republiku reprezentovali také dva vzpěrači z klubu TJ Sokol Vejprnice. V juniorech závodil Šimon Král ve váze do 120 kg, kde byl nejmladším závodníkem. Za muže startoval Jaroslav Šoukal v kategorii masters 1 do 50 let nad 120 kg.