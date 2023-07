Zkušený plzeňský pilot EuroOil teamu chce s fordem po dvou smolných letech znovu prohnat škodovky v jejich domácím prostředí.

Václav Pech jun. (vlevo) a Petr Uhel v cíli letošní Rally Hustopeče. | Foto: Deník

V roce 2020 Václav Pech jun. s Petrem Uhlem slavnou Rallye Bohemia vyhráli, v dalších dvou letech ale posádku EuroOil Teamu vyřadily poruchy vozu. Teď se chystají na 50. ročník prestižní rallye a s Fordem Focus WRC patří znovu k favoritům.

„Hodně nás ty minulé ročníky mrzí,“ přiznává Pech. „Bohemka je jednou z nejslavnějších a nejtěžších soutěží u nás, a když musíte odstoupit z prvního místa kvůli závadě, tak je to k vzteku. Zvlášť když vás vyřadí zadřené ložisko nebo jako loni prasklý řemen alternátoru. Takže se chystáme a doufáme, že letos už to vyjde,“ říká před jubilejní rallye zkušený pilot.

Pátý závod šampionátu se koná od pátku do neděle a na jezdce čeká v okolí České Lípy a Mladé Boleslavi 12 rychlostních zkoušek s více jak 141 ostrými kilometry.

Zamyšlený Václav Pech jun. Zdroj: Jindřich Schovanec

Řadíte Rallye Bohemia výš než ostatní mistrovské soutěže?

Neřekl bych výš, ale protože se závodí v domácím prostředí tovární Škody, jak se říká „pod komínem“, tak jsou naše souboje se škodovkami určitě sledovanější a pro nás i prestižnější.

Jak jste se na letošní rallye připravovali?

Především rychlostní zkoušky jsou tu specifické, odlišné od dalších soutěží, ať vezmu Šumavu nebo Český Krumlov. Středohoří nebo silničky směrem na Liberec mají jiný charakter a na to se musí připravit pilot, spolujezdec a hlavně podvozek auta i pneumatiky.

Očekáváte znovu těsný souboj o prvenství s Janem Kopeckým a Filipem Marešem, který jste v předchozích třech ze čtyř dílů českého šampionátu rozhodl ve svůj prospěch?

Máme vyhrané tři soutěže, v týmu vládne spokojenost a určitě bychom na to chtěli navázat i na Bohemce. Zároveň víme, jak tenký led to je. Jede se na hraně, každá chybička, přetočení auta, chcípnutí motoru, je znát a je k ní strašně blízko. Ale přejeme si, aby to byl znovu boj až do konce a bavilo to nás i diváky u trati.

Nakolik se mohou do pořadí promítnout výsledky úvodní erzety na autodromu v Sosnové?

Dříve se rallye začínala rozvážně a postupně jste zrychloval. Dneska když zaspíte v první rychlostce, byť je to superspeciálka dlouhá jen čtyři pět kilometrů, tak je konec. Proto musíte jet od startu naplno.

Dá se jmenovat pasáž, zkouška, která může být v Rallye Bohemia klíčová?

Každá z erzet. Jsou rychlé přitom na úzkých kvalitních asfaltech. Jede se proto na tvrdých autech a k chybce ve smyku je blíž než jinde. Jenže špička se i v tak těžkých rychlostkách dokáže poskládat do vteřiny. Znovu to bude boj o každý metr.

Vy sice s vozem WRC nemůžete zasáhnout do pořadí mistrovství, ale jak kouše vaše těsná vítězství obhájce titulu Jan Kopecký?

To je otázka na něj. (úsměv) I my jsme s Honzou Kopeckým v minulosti párkrát těsně prohráli a bolelo to méně, než když jsme dostali naloženo přes minutu a bylo jasné, že jsme na to neměli. Porážka o vteřinky sice mrzí, ale zůstává dobrý pocit z vyrovnaného souboje.

