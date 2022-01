Do vloženého závodu juniorů v rámci cyklokrosového mistrovství mužů v Kolíně odstartoval Maxmilián Kerl s vidinou účasti na světovém šampionátu v americkém Fayetteville. Ve zkráceném souboji skončil člen Author Teamu Stupno těsně druhý za Václavem Ježkem, jenže pak přišlo hořké zklamání.

Reprezentační trenér Petr Klouček totiž už v průběhu závodu v televizním rozhovoru oznámil, že jako třetí junior vedle jisté dvojice Ježek, František Hojka poletí do zámoří Ondřej Novotný. Ten ale v Kolíně skončil až za Kerlem. Přitom Klouček avizoval, že o třetím, případně čtvrtém mladíkovi pro mistrovství světa se rozhodne až na kolínské trati.

„Po republikovém šampionátu juniorů, který jsem absolvoval po nemoci a skončil pátý, to bylo takové nahoru dolů. Chvíli jsem věřil, že by nominace mohla vyjít, jenže pak mně zase nevyšel svěťák. Ale na přelomu roku se mi docela dařilo, tak jsem doufal, že to v Kolíně potvrdím, a teď cítím zklamání,“ připustil Kerl.

Přitom závod měl dobře rozjetý a druhé místo vypadalo nadějně. „Start byl hodně hektický, možná čtyřikrát to spadlo, mně se ale pád vyhnul, takže jsem se rychleji dostal dopředu. Ještě s Vencou Ježkem a Novotným jsme se mezi chlapy pohybovali ve skupince za top desítkou. V posledním kole jsme si začali nastupovat, Ondra odpadl a my jsme si to pak rozdali ve finiši,“ popsal průběh souboje, který ale nakonec nic nerozhodl.

Přitom 17letý jezdec z Chrástu u Plzně svému snu hodně obětoval. Třeba hned po Vánocích vyrazil Max s otcem v karavanu do Belgie a tady až do druhého ledna sváděl souboje se světovou juniorskou elitou.

„Vedle domácích Belgičanů a Nizozemců tam startovali i Kanaďané nebo Amíci. Fakt neskutečná konkurence a pro mě obrovská zkušenost,“ připouští člen Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje. „Nejvíc si cením asi devatenáctého místa z Baalu,“ dodává svěřenec Jana Rajcharta .

Přes momentální rozčarování Kerl věří, že po nějakém odpočinku zase chytí chuť do přípravy. Cyklokros chce dál kombinovat se závody na horských kolech. „Ačkoliv mě to víc táhne k cyklokrosu, tak letos chci ještě dát maximum i bikům. Už proto, že mistrák se jede ve Stupně,“ vysvětluje student Střední školy stavební v Plzni.

