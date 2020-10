V pátek od 20 hodin v Městské hale na Slovanech se střetnou se Svarogem Teplice, které mají rovněž devět bodů za tři vítězství.

Plzeň tak čeká první soupeř ze silné pětky. Interobal díky skóre 29:2 vede tabulku soutěže, ale druhá pražská Slavia a třetí Teplice nasbíraly stejně bodů jako Plzeň.

„Po třech výhrách nás čeká zápas s aspirantem na titul. Teplice jsou zatím stoprocentní tak jako my, takže to pro nás bude prověrka. Do utkání půjdeme určitě s tím, že ho chceme vyhrát a odskočit opět na čele. Musíme hrát zodpovědně, tak jako poslední tři zápasy,“ řekl na webu futsalového svazu Michal Seidler z Interobalu.

To Teplice už mají za sebou duel se soupeřem z nejsilnější ligové pětky. Ve druhém kole vyhrály na palubovce Sparty Praha 3:2. „Zápas v Plzni bude naším čtvrtým ligovým zápasem a čtvrtým mimo Teplice. Od začátku sezony se tým zlepšuje, vyvíjí se to dobře. Víme, že Plzeň je skvělý tým, jeden z nejsilnějších v této sezoně. Tento zápas bude naším třetím zápasem za týden, a víme, že je obtížné čelit týmu, jako je Interobal. Je to tým, který hraje společně po mnoho let a dokonale se zná. Letos je liga velmi vyrovnaná a my musíme hrát všechny zápasy jako finále. Pokusíme se předvést dobrou hru a dělat věci nejlépe, jak umíme,“ uvedl trenér Teplic Eloy Alonso.