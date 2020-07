Šneci se probojovali až do finále, kde těsně nedosáhli na metu nejvyšší.

Finálový souboj s Ústím nad Labem nabídl pěknou podívanou. Severočeši odskočili minutu a půl před koncem druhé půle (zápasy se hrály na dva poločasy, pozn. aut.) do vedení 2:1 a s Dobřany to nevypadalo vůbec dobře.

Mužstvo z jižního Plzeňska však zkusilo v závěru hru v šesti bez gólmana a slavilo úspěch v podobě vyrovnání.

V prodloužení branka nepadla a na řadu přišla samostatná střílení, v nichž se prosadili všichni tři ústečtí střelci, zatímco na straně Dobřan se trefil jediný.

Svěřenci trenéra Václava Šlehofera staršího se umístili na druhé příčce.

Dobřanský forvard Jan Kovařík byl navíc zvolen nejlepším útočníkem celého turnaje.

„Za cenu jsem rád a hodně mě to potěšilo. Určitě bych ale tento úspěch vyměnil za titul. Bohužel nájezdy nám nevyšly. Zklamal jsem v nich i já,“ řekl Jan Kovařík, jenž měl podíl na klíčové vyrovnávací brance. „Gól, který jsme předtím dostali, předcházela má chyba, kdy jsem zaspal. Chtěl jsem to proto odčinit. Povedlo se mi vyhrát buly a dostali jsme se do pásma, kde se nám povedlo vstřelit gól po pěkně sehrané akci,“ těšilo dobřanského forvarda, který byl rád, že si mohl po dlouhé době zahrát soutěžní zápas.

„Člověk se těší, že si zase zahraje zápas. Já osobně mám rád každý turnaj, na kterém mohu být. Je to super třeba taky ke stmelení party,“ vysvětluje Jan Kovařík.

Dobřany sehrály během víkendu hned pět duelů.

„Podle mého názoru jsme byli připraveni skvěle, naše zápasy v tréninku jsou dosti náročné. Jediný moment, kdy nám trošku docházely síly, bylo poslední sobotní utkání proti Hostivaři. Jinak jsme byli připraveni dobře,“ dodal nejlepší útočník ALPA poháru.