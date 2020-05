Část týmu hokejbalových Dobřan se sešla v průběhu minulého týdne v domácím areálu, kde trénovala poprvé od poloviny března, kdy se přerušilo v České republice veškeré sportovní dění.

Facebook Snack Dobřany | Foto: Facebook Snack Dobřany

Letošní hokejbalová sezona byla již předčasně ukončena, Šneci se proto mohou pozvolna připravovat na další extraligový ročník. „Samozřejmě jsme první trénink uskutečnili v součinnosti s opatřením vlády ČR s návaznosti na současné průběžné rozvolňování. Dlouho jsme se neviděli a o to větší chuť u kluků panovala. Připravili jsme program také pro nejmenší hokejbalisty, kteří by se měli brzy sejít. Teď musíme pouze věřit, že na podzim se půjde opět do ostrých bojů. Jsme sportovci a aktivita pohybu, soutěží či samotného zápasu nám prostě chybí,“ přiznal trenér A týmu Dobřan Václav Šlehofer starší.