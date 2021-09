Kladnu se však povedlo duel postupně otočit. Po letech výprasků jsme se na Kladně nekrčili v koutě.Nevyšla nám druhá třetina, ale jinak jsme Kladno potrápili. Domácí byli ale přece jen o něco lepší a my jim sportovně gratulujeme. Pochvalu zaslouží celý mančaft za drama, které trvalo až do sirény, opět vynikl náš gólman Jásek,“ řekl po zápase lodivod Dobřan Václav Šlehofer starší.

V sobotu nestačili na mistrovský Kert, kde podlehli domácímu celku 2:5. „Opět jsme šli v zápase do vedení a opět jsme ho neudrželi, když soupeř vyrovnal hned v dalším střídání po naší chybě u červené čáry. Následným zbytečným faulem v útočné třetině jsme soupeři nabídli přesilovou hru, ze které šel do vedení. Pak přes veškerou naší snahu bylo složité proti tak zkušenému soupeři se zápasem něco udělat,“ hodnotil utkání plzeňský kouč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.