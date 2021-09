„Je to posun, zjistili jsme, že můžeme vyhrávat,“ okomentoval s trpkým úsměvem na rtu vítězství ve Frýdku-Místku plzeňský kapitán Petr Vinkelhöfer.

„Doufáme, že už se nám teď bude jenom dařit,“ pokračoval před nedělním zápasem, v němž Plzeňští od 10.30 hodin přivítají v městské hale na Slovanech tým z brněnských Maloměřic.

Pojďme se ještě vrátit do Frýdku-Místku. Co bylo klíčové, abyste přivezli body?

Téměř celý zápas jsme si udržovali náskok. I když soupeř asi osm minut před koncem vyrovnal, víc jsme mu nedovolili. Znovu jsme se odrazili a dokázali jsme ještě ten zápas vyhrát.

V čem jste pozoroval zlepšení oproti úvodnímu domácímu utkání s Novým Veselím, které vám vůbec nevyšlo?

Těžko říct, co fungovalo lépe. Opět to bylo hodně vyrovnané utkání, a to pak rozhodují maličkosti. A štěstí se tentokrát přiklonilo na naši stranu.

Teď přijedou Maloměřice, poslední tým z minulého ročníku extraligy, to by mohlo svádět k podcenění…To ani náhodou. Musíme k zápasu přistoupit stejně zodpovědně jako ve Frýdku. Víme, že Maloměřice přes léto posílily. Z druhého brněnského klubu tam přišli pivot Dostalík a Hastík na střední spojku, z angažmá v Německu se navíc vrátil Musil. Všechno to jsou kvalitní a hlavně zkušení hráči.

Ale vy nic jiného než výhru neberete, že?

Jasně. Ale musíme se na ten zápas maximálně koncentrovat.