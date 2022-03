Proč zápas se Šaľou nevyšel podle vašich představ?

Udělaly jsme příliš technických chyb. Ve druhé půli jsme se nedokázaly rozběhnout, nahrát si ani trefit bránu. Za celý zápas jsme neměly ani jeden úspěšný brejk. Prostě den blbec.

Cítila jste, že když se týmu nedaří, musíte na sebe většinu útoku brát sama?

Popravdě trochu ano, ale jsem na to zvyklá už z předchozího působení v pražské Slavii. Ale ve druhé půli to nepadalo do branky ani mně, tak jsem potřebovala, aby se ke mně někdo přidal a pár góly pomohl tým nahecovat. To se bohužel nestalo.

Házenkářky Plzně si komplikují postup do play-off. Prohrály v Ostravě s Porubou

V jarní části jste ze sedmi soupeřů porazily jen Hodonín. Je už v týmu cítit psychický blok?

To bych neřekla. Příčina se však hledá těžko. Stále se nemůžeme dostat do formy, nejspíš pořád kvůli dlouhé zimní přestávce a následným odložením zápasů vinou covidu. Ale trvá to už dlouho.

Projevuje se krize na náladě?

Bohužel ano. Není snadné hodit nepovedené zápasy za hlavu a nahecovat se. Snažím se tým netáhnout jen na hřišti, ale s dalšími spoluhráčkami také v kabině.

V tabulce jste se mezi českými týmy propadly na páté místo a vytoužené semifinále se vám vzdaluje…

Věřím, že souboj o play- off je stále hodně otevřený. Ale musíme do všech zápasů dát všechno, aby byl otevřenýi pro nás. Potřebujeme porážet hlavně týmy kolem nás. To se nám na podzim dařilo, teď bohužel ne. Snad se dostaneme na vítěznou vlnu.

Házenkářky si připsaly první letošní vítězství, pak padly se slovenským mistrem

Autor: Matěj Vybíral