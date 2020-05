Trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš vybrali čtyřiadvacetiletého gólmana do přípravného kempu házenkářského národního týmu, který se uskuteční od 1. do 5. června v Zubří. „Prošel jsem všemi mládežnickými reprezentačními kategoriemi, ale v té mužské budu na srazu poprvé,“ řekl Herajt.

Většinou jste býval jako náhradník…

Přesně tak. V širší nominaci jsem druhým rokem. Teď si kemp odjedu poprvé.

Nelitujete, že kemp bude bez přátelského zápasu?

Bylo by to lepší, ale dva měsíce jsem nestál v bráně a nevím, jak by vypadal výkon. Takže na druhou stranu jsem rád, že budeme trénovat, než jít rovnou do zápasu po dvouměsíční kondiční přípravě.

Překvapila vás nominace?

Trošku jsem ji tušil, protože Péťa Štochl, který trénuje reprezentační brankáře, říkal, že nebude moci Mrkvič (Tomáš Mrkva) a že nejspíš pojedu, aby mě jako mladého gólmana vyzkoušeli.

Jakou váhu přikládáte nominaci?

Bude to dobrá zkušenost. V extralize i v zahraničí je mnoho kluků, kteří chytají lépe než já. Myslím si, že mě trenéři nominovali kvůli mému mladému věku. Nominace si vážím a uvidím, jak se mně kemp povede. Doufám, že se mi brzy povede jet na další sraz.

Máte tušení, co vás v Zubří čeká? Vyptával jste se Milana Škvařila nebo Ondřeje Šafránka?

Moc jsem se ještě nevyptával, protože teď řeším školu. Až pak se budu ptát, jak to na srazu reprezentace probíhá, abych byl připravený a neudělal něco špatně.

Na kempu se potkáte s reprezentační legendou Martinem Galiou. Bude to šance něco se od něho naučit?

Určitě. Naživo je to něco jiného, než když ho vidíte v televizi nebo z hlediště. Snad se od něj něco i přiučím.

Jaké si dáváte šance na nominaci pro mistrovství světa 2021 v Egyptě?

Myslím si, že je víceméně jasné, že pojedou Galia s Mrkvou. Jsou to špičkoví gólmani. Navíc je ještě dost kluků, kteří mají větší šanci než já.

Tak co musíte zdokonalit, abyste se v reprezentaci udržel?

Mám problém s rozsahem. Kvůli výšce nemám tak velkou flexibilitu. Musím nabrat zkušenosti, zapracovat na rychlosti a čtení hry. Po příchodu Petra Štochla do Plzně se učím v některých věcech jiný styl chytání. Ale pořád se v něm zdokonaluji, aby mně sedl.