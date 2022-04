Přesně tak. Neproměňovali jsme šance, hlavně ve druhém poločase. Ale na druhou stranu je třeba uznat, že jejich brankář je vynikající.

Ani přesilovky, zdálo se mi, že vám příliš nešly. Bylo tam až příliš chyb…

Jo, ale je to i obrázek kvality soupeře. Mají vysokou kvalitu, donutí vás k chybám.

Mrzí to o to víc, že i přes kvalitu soupeře šlo přes Alingsas přejít?

Když už jsme prohrávali o víc gólů a neměli jsme co ztratit, začali jsme hrát dobře. Z toho bych se ponaučil, protože ani v extralize nebyly naše výkony optimální.

Berete jako plus, že jste zápas za nepříznivého stavu nezabalili a stáhli dvakrát na tři góly?

Jojo. Tam já budu mít na talíři, že jsem nedal gól přes celé. Nevšiml jsem si gólmana, který byl schovaný za spoluhráčem. Hodně mě to mrzí, tam ještě šance byla. Ale pokazil jsem to.

Přesto předpokládám, že byl pro vás další pohárový zápas velká zkušenost?

Typově jsou úplně jiní, my jsme z extraligy zvyklí maximálně na Balkánce z Brna, občas někoho přivede Kopřivnice. Oni mají hru postavenou na individualitách, je to úplně něco jiného. Bohužel vždycky, když narazíme na Seveřany, vypadneme s nimi. Tihle se mi zdáli nejhratelnější, je to škoda. Jejich defenziva nás však donutila k více chybám.

Nedohnal vás také náročný program? Jak jste na tom se silami?

Je to možné, poprvé jsme v téhle části sezony hráli v Evropě. Tři měsíce v kuse jedeme středa – víkend. Ale na druhou stranu chceme poháry hrát, máme takové ambice, takže se na to nemůžeme vymlouvat.

Teď vás čeká další těžká mise v play-off do Brna, kde musíte urvat minimálně jednu výhru, aby sezona neskončila zklamáním…

Teď už se můžeme soustředit na jeden cíl, snad to bude výhoda.