Pamatuje zápasy házenkářského Talentu Plzeň v evropských pohárech. Brankář Karel Šmíd v září otevře svou desátou sezonu v A týmu a Talent hrál „Evropu“ posledních sedm ročníků.

Brankář Karel Šmíd (v červenočerném). | Foto: Hynek Sladký

V příští sezoně plzeňský tým s kontinentální elitou síly nezměří, protože se klub z finančních a organizačních důvodů i kvůli koronavirové situaci do pohárové Evropy nepřihlásil. „Mrzí mě to. Věděl jsem, že se řeší, jestli se přihlásit, nebo nikoliv. Teď už je to oficiální. Zaslechl jsem, že ještě není jasné, jestli se kvůli koronavirové situaci budou evropské poháry vůbec hrát,“ řekl sedmadvacetiletý Šmíd.