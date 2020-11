Reprezentační dres oblékl talentovaný biker naposledy v roce 2016 na světovém šampionátu horských kol v Novém Městě na Moravě a nyní by si rád tuhle poctu vybojoval znovu.

Proto změnil tým.

Z týmu Ethic Sport, kde strávil neúplné dvě sezony, přestoupil Rajchart do stáje Gapp System – Kolofix. Nově tak patří do sestavy kolem reprezentantky Jitky Čábelické a po letech se znovu zaměří jen na cross country.

„Když to tak vezmu, tak xcéčku (zkratka pro cross country – XCO) jsem se naplno věnoval naposledy v juniorech u Jardy Ryby v Author Teamu Stupno. V dalších letech už to byla vždycky kombinace závodů Kola pro život a XCO. Teď to bude znovu jen o xcéčku,“ vysvětlil změnu dresu Rajchart.

„Můj přestup také nebyl o finančních podmínkách nebo tak, ale výhradně o závodním programu,“ zdůraznil 24letý borec z Újezda u Svatého Kříže na Rokycansku, odkud pochází i současná česká jednička Ondřej Cink. Oba také prošli stejnou líhní – zmíněným Author Teamem Stupno.

V cross country byl úspěšný. Z dětské olympiády v čínském Nankingu si Jahoda, jak se mu přezdívá, přivezl štafetové zlato a na mistrovství světa 2014 v Norsku přispěl k zisku bronzu se štafetou, jejímž finišmanem byl olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý.

Ještě v roce 2017 si Rajchart v XCO vybojoval český titul do 23 let, ale na světový šampionát do Austrálie ani tak nebyl nominován a přešel na silnici.

„Přišla nabídka z Elkov Author, našeho nejlepšího silničního týmu. V třiadvacítkách jsem si tehdy na mistráku vybojoval bronz, ale roční kontrakt mi neprodloužili a já se přes krátké působení ve Spartě vrátil znovu na horská kola. V Ethicu jsem našel dobré zázemí. I nyní stáli o to, abych u nich pokračoval, ale mě táhne cross country. A díky tomu, že funguju jako trenér, nemusím tak řešit finance ani dělat kompromisy,“ prohlásil Rajchart.

Své zkušenosti předává hobíkům, ale také žákům z Author Teamu. „Je skvělý vidět, jak se ti kluci i holky zlepšují. Navíc mám ještě v paměti, když jsem byl v jejich věku, a vím, co jsem tehdy dělal blbě,“ uvedl.

Restart reprezentační dráhy myslí vážně. Jeho hlavní motivací je znovu obléci český dres na mistrovství světa. „Vím, že to nepřijde lousknutím prstů, ale u Pavla Čábelického pro to budu mít podmínky. Kolo, zázemí, zahraniční soustředění, program, to vše je na profesionální úrovni. K tomu výborní trenéři Kroužecký s Martínkem,“ vypočítal Rajchart. „Že to funguje, by mohl potvrdit Lukáš Kobes,“ zmínil svého vrstevníka z Domažlicka, s nímž se předtím potkal v Author Teamu a který se po přestupu do Gapp Systemu – Kolofix výrazně zlepšil. „Parta bude dobrá. Kromě Jitky Čábelické a Kobíska ještě Tomáš Paprstka a mladej David Šulc,“ prozradil Jahoda.

V přípravě momentálně kombinuje dlouhé jednodenní vycházky po kopcích s výjížďkami na horském kole. „Od prosince to už bude chtít začít najíždět kilometry, tak snad vyjde Mallorca. Po Novém roce je v plánu soustředění na Kanárech a v návaznosti na to první závody. I když v koronavirových časech je složitý něco plánovat,“ podotkl biker.