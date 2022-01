Berete 7. místo po podzimní části? Myslím, že to mohlo být lepší. Chytli jsme začátek, ale pak hloupě ztráceli. Přikládám to hlavně věkově poskládanému kádru, který je fakt mladý. Chybí nám dva, tři zkušení kluci. Na druhou stranu je akutně nesháním. Šli jsme do toho před sezonou a musíme se s tím srovnat.



Následně to už ale výsledkově nebylo zcela ideální. Čím to podle vás bylo?

Ztráceli jsme zápasy zbytečnými chybami. Roli u mladých kluků hraje hodně hlava a tu jsme měli nejspíš špatně nastavenou, ačkoliv jsme i na mentální přípravě pracovali. Na druhou stranu je také třeba přiznat, že jsme také měli i štěstíčko, které ale přeje připraveným. Obrat v derby s Plzní z 0:3 na 4:3 je cenný. Ovšem tohle se Vám povede jednou za „uherák“. Nicméně, my se z těch hloupých ztrát o gól musíme poučit a naopak si zapamatovat a vklínit do hlavy výhry a to, jak jsme k nim došli.

V závěru podzimu jste už těžko dávali sestavu dohromady s různých důvodů. Jak problematické to bylo?

Kabinu zasáhla jistá vlna virových onemocnění včetně covidu. Ještě ke všemu se přidala i tradiční zranění pohybového aparátu a na malér bylo zaděláno. Lepili jsme to, jak to šlo. Zejména doma s Pardubicemi bychom v aspoň trochu rozumné sestavě uhráli lepší výsledek.



Táhlo vás útočné trio Braun, Kovářík, Václav Šlehofer ml.. Byl rozdíl oproti předchozí sezoně, že jste měli tak produktivní lajnu?

Možná to vyzní divně, ale tohle je hokejbal. Není to o jedné lajně. I tato formace inkasovala branky. V komplexním pohledu je těch faktorů mnoho. Každá lajna má své taktické úkoly. Navíc gólů při hře pět na pět moc nepadá. Soutěž je opravdu hodně protaktizovaná. Myslím, že každý mančaft má své úderné formace. Sedli si i jiní kluci, jiné dvojice, trojice. Na tom chceme v budoucnu stavět.

S mladým týmem jste nasbírali už nějaké zkušenosti v extralize. Jak velký vidíte posun od doby, co jste slavili postup z první ligy zpět do nejvyšší soutěže?

Posun je značný. S některými hráči jsme se rozešli a jiní nás doplnili. Hlavně pořád pracujeme s odchovanci a mezi nimi se od postupu do nejvyšší soutěže v ČR před dvěma roky vyklubali ze 14 až 15letých kluků další hotoví hráči, kteří se i třeba napevno usídlili v základní sestavě A týmu. Další o svůj post bojují. Máme prvně v historii klubu B tým v první lize. To je ideální herní praxe pro méně vytížené kluky v extralize nebo super věc pro gólmany, které můžete držet v zápasovém rytmu. Ačkoliv mužská rezerva v soutěži prohrává, i tam nám kluci očividně rostou.

Kdy máte v plánu začít zímní přípravu? Jaká bude její náplň?

Začneme hned začátkem ledna. Náplň mám pochopitelně připravenou. Chci to s kolegy udělat hráčům tradičně pestré, aby si z toho něco odnesli. Na fotbale jsme za mých mladých let i měsíc a půl pouze běhali bez balónu. To bych kluky asi moc nezaujal (smích).

