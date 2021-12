„Při hráčské kvalitě, kterou český hokejbal nabízí, je to pro mě příjemný pocit. Osobní statistiky se však snažím vnímat pouze okrajově, protože vím, že to může být pro hráče svazující. Jsem však rád, když mohu být svému týmu určitou měrou prospěšný,“ vysvětluje Václav Šlehofer, který naproti tomu vsítil na podzim pouze dvě branky.„Odmalička mi táta vštěpoval do hlavy, že spoluhráče si získám na svou stranu kvalitní přihrávkou. Mám radost, když můžu soupeře přechytračit povedenou nahrávkou a navíc tím dostat svého parťáka do gólové pozice,“ má dobřanský odchovanec paradoxně větší radost z přesné nahrávky než vstřeleného gólu.