Dobřanští šneci začali znovu trénovat a pomalu vyhlížejí plánovaný únorový restart extraligy. Otázkou ale zůstává, zda se vše ještě neposune. Pak by se soutěž dohrávala v hodně okleštěné podobě, čehož se obává i kouč dobřanských Šneků Václav Šlehofer starší.

Vraťme se na úvod ještě k podzimní části. Jak vidíte vaši situaci v Dobřanech? Po šesti zápasech máte bohužel jediný bod…

Ohledně našich výkonů vládne rozpolcenost. Co k tomu ještě říct? My jsme pořád nováčci a často pykáme za naivitu. Přitom kluci jsou velmi šikovní, ale také hodně mladí, nezkušení a mnohdy až hloupoučcí. Za šikovnost se body jaksi nedávají. Nebo jinak. To, co nám stačilo, při vší úctě k soupeřům v první lize, tady prostě nenapravíte.

Co je potřeba zlepšit ve vaší hře?

Je toho hodně. Myslím, že každý tým se chce zlepšovat a každý má nějaké slabiny či přednosti. Slabiny se snažíte odbourávat a přednosti zdokonalujete či pipláte. Nejinak je tomu u nás. Když budu maličko konkrétní, pak naše věková skladba postrádá zkušené, vyzrálé hráče. To pochopitelně může být určitý handicap. My jsme se po postupu rozhodli a nastavili, že extraligu budeme hrát primárně s našimi mladými odchovanci. Čili, tohle není alibi, zkrátka teď se s tím musíme společně poprat a kluky do zápasů patřičně nachystat.

Jak vnímáte situaci ohledně pozastavení soutěží?

Mám na to všechno svůj názor, ale ten ventilovat nebudu. Co se týká pozastavení, co nám, resp. ČMSHb zbývá? Škoda to rozhodně je, ale respektovat nařízení se musí. Samozřejmě, že chci hrát, ale celou sezonu. Všechna kola s play off či play out, prostě se vším všudy. Žádné pokrácené paskvily. Už to, že jeden tým má nyní odehráno x duelů a další o několik méně, nevěští nic dobrého. Byť za to nikdo nemůže.

Máte nějaký pohled na to, jak by se vše mohlo vyvíjet?

Bohužel nemám. Nejsem ve vládě (smích). Nevíme, jak se bude pandemie dál vyvíjet. Každopádně, co si pamatuji z hodně dávné minulosti. Hrávali jsme v Újezdě nebo poté v Přešticích tamní hokejbalové ligy v prosinci, lednu i únoru. A to bývaly zimy. Tedy v době pauzy celostátních soutěží a taky to šlo. Nicméně dnes je doba jiná a blázni nejen z tohoto sportu postupně mizí.

Jaké jsou vaše cíle letošním extraligovém ročníku?

Cíle si nedáváme, spíše postupné úkoly. Sžít se s nejvyšší soutěží, zvykat si na ni, na její kvalitu, ale i věci kolem. Také ukázat, že i naši kluci hokejbal hrát umějí, jsou hrdí na naše barvy a město Dobřany. Máme radost z uzdravení gólmana, odchovance Marka Hájka, mistra ČR s Dobřany v juniorech v roce 2016 a bývalého mládežnického reprezentanta. Spolu s Ondrou Jáskem a Michalem Hrubým na sebe v brankovišti sportovně tlačí. Vytvořili vyrovnané trio. Škoda zraněného Martina Remiáše, který nám v útoku moc chybí.

Vymyslel jste svým hráčům domácí přípravu, když jste nemohli trénovat, nebo bylo vše zcela individuální?

Kluci dostali noty, co mají dělat, aby se udrželi v kondici. Kdo to nedodrží, myslím, že to na prvním tréninku poznají nejen trenéři, ale samotný hráč sám na sobě.

Už nějakou dobu můžete při dodržení určitých opatření znovu společně trénovat. Využili jste této možnosti?

Trénujeme od doby, co je to umožněno. Nejdříve proto po skupinkách a od čtvrtka je to pro nás zase o něco jednodušší, když byla zmírněna opatření. Výhodou pro nás je, že sice máme částečně krytou halu, ale zároveň se jedná stále o venkovní hřiště, takže se na nás stahují opatření ve venkovních prostorech.

Jak hráči přistoupili k individuální přípravě? Byly tam velké rozdíly?

Nebyli úplně všichni připravení. Dá se to rozdělit na takové tři skupiny. Někdo poctivě sám trénoval, další zase doléčovali zranění. Pak se samozřejmě najdou takoví ti lenoši, kteří potřebují skupinovou terapii, aby na sobě zamakali. Času ale máme myslím spoustu, takže to hravě doženou (úsměv).

Jak bude probíhat vaše příprava do doby, než se znovu rozběhne soutěž?

Budeme trénovat teď do přibližně 20. prosince. Na konci bychom rádi absolvovali menší soustředění na Špičáku. Pak máme v plánu začít zase trénovat zkraje ledna, pokud nepřijde třetí vlna.

Máte od svazu nějaké informace, jakým způsobem se bude dohrávat letošní sezona?

Existuje několik variant. Ideálně by to bylo tak, že bychom vše odehráli jak bylo původně plánováno. Bohužel existuje i možnost, že se všechno nestihne dohrát, ale i přesto by byla soutěž řádně ukončena. Došlo by k přepočtu bodů podle odehraných, což beru jako nejhorší možnost.

V čem vidíte největší úskalí této varianty?

Myslím si, že pak můžou kluby kalkulovat, který zápas odehrát či neodehrát. Stačí aby někdo řekl, že má podezření na covid a rázem nehraje. Bohužel tam nikde není ani definováno, kolik zápasů musí každý tým odehrát. Stát by se tak například mohlo, že Most má ze dvou zápasů na svém kontě šest bodů a pokud by už žádný další neodehrál, bude mít po přepočtu nejvyšší možný koeficient.

Kdy by se měla znovu rozběhnout hokejbalová extraliga?

V plánu je začít v půlce února, pokud vše půjde dobře. Pak by se stihlo vše v klidu odehrát včetně play-off do konce června. Maximálně by se zkrátila jedna série vyřazovacích bojů. Další variantou je, že by se začalo v březnu, kdy by ale došlo k přelosování celé soutěže. Následně by se hrála nadstavba. Každopádně bych byl nejraději, kdyby se všechno řádně odehrálo.