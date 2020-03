Dvanáct oštěpařů včetně pěti ze skupiny trenéra Sekeráka se minulý týden vrátilo ze španělského soustředění u Benidormu. Všichni museli do povinné čtrnáctidenní karantény. „Vrátili jsme se v pondělí 16. března. Soustředění bylo o tři dny kratší oproti původnímu plánu, protože jsme předpokládali, že bychom se potom nedostali domů. Letadlo ČSA, kterým jsme odlétali do Čech, bylo vlastně posledním letem této společnosti,“ vysvětloval Radek Jůda s tím, že dřívější zpáteční letenky oštěpařům zaplatil Český atletický svaz.

Dvacetiletý oštěpař plzeňské Škody, který minulou sezonu zakončil na prvním místě v tabulce českých oštěpařů do 23 let, bude v karanténě do 30. března. „Není to příjemné pro nikoho. Ale aspoň mám čas na cviky, které jinak příliš nedělám. Koukám na televizi, občas si čtu, sem tam nějaké cviky, takže snažím se to nějak přežít,“ vyprávěl Jůda.

Jeho osobní rekord z loňského září na 9. veřejných závodech PAS na Julisce má hodnotu 72,90 metru. Prvním závodem Radka Jůdy v této sezoně měl být o uplynulém víkendu Evropský pohár vrhačů v Portugalsku. Jenže kvůli nákaze Covid-19 byl odložen. „Je to nepříjemné. Těšil jsem se. Soustředění jsme zaměřili, abychom vyladili formu na pohár. Pokud nebudu počítat reprezentační mezistátní utkání, šlo by o moji první velkou mezinárodní akci,“ mrzí oštěpaře.

Nepříliš optimisticky reagoval na otázku, jestli španělské soustředění přišlo kvůli odkladu závodů vniveč. „Asi nesplnilo cíl, který mělo. Vůbec nevím, kdy znovu začneme trénovat,“ řekl Jůda.

Pokud sezona přeci jen odstartuje, chtěl by vylepšit osobní rekord na 75 metrů.

Příští rok je cílem Radka Jůdy účast na mistrovství Evropy do 23 let.