„Soupeř o poznání lépe nastoupil do zápasu a my jsme až od druhé třetiny předváděli výkon, který jsme chtěli vidět. Víra ve svoji hru, víra v tým a také v to, že se jako hráč můžeš spolehnout na svého parťáka na hřišti byla klíčová pro třetí třetinu, která rozhodla. Jsme rádi, že jsme tento play-off zápas zvládli," uvedl po mači navýsost spokojený trenér florbalové Plzně Jakub Šimek.

„Dnes nás trápila nízká efektivita v zakončení, na dva vstřelené góly se vyhrává opravdu těžko. Děkuji soupeři za zápas s parametry play-off, byla to výborná prověrka před vyřazovací části sezony," říkal kouč florbalistů Panthers Praha Patrik Míka. Plzeňští florbalisté se dvě kola před koncem základní části vyhřívají na prvním místě tabulky, ale Panteři na ně ztrácí jediný bod. Ve zbývajících duelech před play-off hrají doma s Pelhřimovem (10. února od 16 hodin) a na hřišti Benešova (18. února). Tento duel je na programu ve čtyři odpoledne.

Panthers Praha - FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň 2:5

Třetiny: 1:1, 1:1, 0:3. Branky a nahrávky: 5. Lombino (Daněk), 22. Sloup vlastní - 19. Šedivý (Blažek), 39. Konrady (Stejskal), 53. Štědrý (Šimeček), 56. Malkus (Fuchs), 59. Fuchs. Rozhodčí: Libecajt, Jelínek. Vyloučení: 1:1. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 22:19. Diváci: 60. Hala: ZŠ Rudná. Sestava FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň: Dolák, Trhlík - Štědrý, Kuhajda, Šedivý, Sloup, Blažek, Konrady, Mikolášek, Šimeček, Stejskal, Med, Malkus, Fuchs, Čížek, Jeníček, Dubský, Löffelmann, Rapp, Franc. Trenér: Jakub Šimek.

