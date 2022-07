„Finálová diskvalifikace mě i holky pořád mrzí. Teď už s tím nic nenaděláme. Jedeme dál a příště to snad vyjde. Na finále jsem se koukala z tribuny a po doběhu jsme slavily, fotily se. Bylo to nádherné. Asi pět minut před vyhlášením jsme se dozvěděly, že nás rozhodčí diskvalifikovali. Řešili to snad hodinu. Tři čtvrtě hodiny po doběhu bylo skvělých, ale to pak vystřídal smutek a zklamání,“ popsala Viktorie Jánská.

Atletka Škody Plzeň vysvětlila, proč neběžela ve finále: „Svaz měl v plánu, že budu náhradnice, ale Gloria Lurdes Manuel běžela individuální finále na 400 metrů v den rozběhu štafet, takže svaz rozhodl, že poběžím 300 metrů. Na finále se sestava proházela a byla jsem náhradnice“.

Překážkářka Dzurová pokořila český rekord jiné Plzeňanky

Z kvarteta škodováků Jánská, Salcmanová, Hellmayerová a Škarban dopadl nejlépe běžec Jan Škarban (AIS PK). Ten v rozběhu na 2000 metrů překážek skončil druhý v osobním rekordu 5:53,41 minut. Ve finále doběhl sedmý, ale znovu si vylepšil maximum na 5:52,26 minut.

Kateřina Salcmanová byla jedenáctá v sedmiboji, Magdaléna Hellmayerová skončila dvacátá v hodu oštěpem a Jánská obsadila 15. místo ve sprintu na 100 m př.

Třináctiletá atletka Jánská cílí na další český rekord v dálce