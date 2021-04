Marek Müller z oddílu Sokol Špičák vyhrál obří slalom a slalom v alpském lyžování na mistrovství ČR ve Špindlerově Mlýně.

Marek Müller (vpravo). | Foto: Foto: CzechSki

Pro třiadvacetiletého slalomáře, pocházejícího z Plzně, to byly první tituly v kariéře. „Mám velikou radost ze svého prvního titulu a zároveň jsem si sjel letos své nejlepší body. S výkonem jsem spokojený, obě kola jsem trefil tak, jak jsem si představoval,“ řekl Müller po zlatu z obřího slalomu na webu lyžařského svazu. Druhý den se radoval ve slalomu. „Vítězství ve slalomu je naprostá bomba, vůbec jsem to nečekal. První kolo se mi povedlo, ale věděl jsem, že jestli chci udržet vedoucí pozici, tak musím druhé kolo jet naplno, což nebylo v rozbitější a vyjeté trati lehké, protože nemůžete jet vlastní stopu. Mám radost, že to takhle vyšlo dvakrát po sobě,“ těšilo Marka Müllera.