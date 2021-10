Cesta ke zlatu vedla přes výhru 2:0 nad Španělem Vazquezem v 1.kole. V osmifinále došlo k repríze finále domácího šampionátu, Louda narazil na oporu BA Plzeň, Jiřího Krále, který se do hlavní soutěže probil z tříkolové kvalifikace a v 1.kole otočil utkání proti Srbu Miličovi. Ve vzájemném zápase opět zvítězil Louda ve třech setech. Ve čtvrtfinále v taktické bitvě přemohl Fina Oldorffa a v semifinále jej čekal Ind Verma. Plzeňský badmintonista dominoval, v řeči čísel 21:9,21:12.

Ve finále už čekala poslední překážka v podobě Malajce Ng Tze Young, což byl jiný kalibr, žebříčkově je o padesát míst před Loudou. První set česká jednička prohrála 16:21, ve druhém si však aktivní hrou vytvořila náskok 17:11 a získala set také v poměru 21:16. Třetí set byl thriller, který dlouhou dobu nevypadal na happy end. Louda tahal za kratší konec, opakovaně dotahoval, stav 15:18 nevěstil nic dobrého, ale Plzeňan naštěstí chytil druhý dech. Nejdříve úspěšným útokem a v další výměně i skvělou obranou snížil. Následně Malajec naopak nezakončil svůj tlak, třikrát v řadě chyboval a obrat vyústil ve vedení 20:19 českého reprezentanta. Poté už se skóre po krásných výměnách přelévalo a ani jeden z hráčů nezužitkoval tři mečboly. Až ten svůj čtvrtý za stavu 26:25 Louda proměnil smečí a za jásotu domácích fanoušků slavil jeden ze svých nejcennějších úspěchů v kariéře.

„Věřil jsem si, že to nakonec uhraju. Ty výměny tam občas byly bláznivé, on se snažil hodně udržet míček ve hře. Ale cítil jsem se dobře, držel jsem se herního plánu a až tolik neriskoval“, uvedl vítěz v pozápasovém rozhovoru pro svazový web. Na otázku, zda tento titul řadí výše než letošní červnové finále na mezinárodním turnaji ve Španělsku, odpověděl: „Je to obrovský úspěch, ale finále ve Španělsku, kde to byl turnaj International Challenge, za který je zase o něco více bodů, byl také skvělým výsledkem. Czech open je kvalitně obsazený mezinárodní turnaj, na který přišlo domácí publikum a jsou to krásné pocity vyhrát právě doma, takže asi je to nejvýše.“

Martin Slepička