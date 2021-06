„Je to nejtěžší titul, který jsem zažil, protože vždy jsme soupeře smázli na tři zápasy, ale teď jsme hráli na pět utkání. Hodně si ho cením,“ řekl Milan Škvařil, který kvůli zahraničnímu angažmá chyběl u předloňských oslav.

Západočeši měli snový první poločas i začátek toho druhého. Po třiceti minutách vedli 16:9 a ve 38. minutě 20:11. „Do Karviné jsme jeli dobře naladění. Po cestě jsme hráli karty a ty vycházely, takže jsme měli dobrou náladu a věřili jsme si, což jsme ukázali v první půli,“ smál se Škvařil.

Od 40. minuty Karviná začala stahovat ztrátu až na pouhé dvě branky (23:21) necelých sedm minut před koncem. „Mám k tomu výtky, ale získali jsme titul, takže se na to teď zapomene. Ve druhé půli nám docházely síly, takže soupeř snižoval, ale uhráli jsme si to a titul si zasloužíme. Jdeme slavit a pak si užijeme volný čas s rodinami po náročném programu,“ prohlásil Milan Škvařil, střelec šesti gólů Plzně a klíčový muž Talentu v play-off.

Talent Plzeň zvládl koncovku pátého duelu, na rozdíl od domácího čtvrtého utkání, v němž pět minut před koncem vedl 26:23, ale prohrál 26:27.

„Nebyli jsme tak naivní a nemysleli jsme si, že zápas dotáhneme do suverénního vítězství. Karviná má velmi kvalitní mužstvo a bylo nám jasné, že udělá všechno pro to, aby se výsledkově dotáhla. Vytvořila si speciální formace do obrany a do útoku, ale my jsme na to naštěstí zareagovali. Mám obrovskou radost hlavně kvůli klukům, že to dotáhli do vítězného konce,“ těšilo trenéra Petra Štochla, který získal první mistrovský titul v roli hlavního trenéra.

Talentu se podařilo eliminovat nejlepšího střelce extraligy Vojtěcha Patzela, který dal jen dva góly. „Ale Karviná disponuje nejen nejlepším střelcem extraligy, ale má i nejlepšího obránce soutěže Soláka. Sláva Mlotek se ve finále rozehrál ke skvělým výkonům, takže nebezpečných hráčů měl soupeř více. Poté, co Karviná hrála osobku na Milana Škvařila, dokázali jsme ho doplnit a pomoci mu. Prosadili se pak i ostatní hráči,“ uzavřel trenér Petr Štochl.

Baník Karviná - Talent Plzeň 23:27

Poločas: 9:16. Vyloučení: 4:7. ŽK: 0:2. Sedmimetrové hody: 5/3:4/2. Konečný stav série: 2:3.

Sestava a branky Plzně: Šmíd, Herajt – Škvařil 6, Šindelář 6, Stehlík 3, Šafránek 3, Vinkelhöfer 3/1, Režnický 2, Tonar 2/1, Douda 1, Linhart 1, Nejdl, Kaplan, Říha, Sedlák, Wildt.