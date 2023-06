Atletka Škody Plzeň Tereza Petržilková na mistrovství Evropy družstev potvrdila, že má od začátku roku fazonu. Devětadvacetiletá čtvrtkařka nejprve doběhla v Polsku pátá s vylepšeným osobním rekordem 51,51 vteřin a v nedělní smíšené štafetě 4x400 metrů pomohla ke zlaté medaili České republiky výkonem 50,97 sekund. Štafeta ve složení Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Vít Müller a Lada Vondrová navíc překonala dva roky starý český rekord, když ho v Chorzówě vylepšila o dvě a půl sekundy na 3:12,34 minuty.

Tereza Petržilková (druhá zprava). | Foto: ČAS/Soňa Maléterová

Češi vyhráli v papírově slabším běhu B. V silnějším rozběhu ale nikdo český čas nepřekonal, vítězné Polsko bylo o 53 setin pomalejší. "Věřili jsme, že by takový čas mohl stačit na nějakou medaili, ale že to bude ta nejcennější, to je teda překvapení," potěšilo Terezu Petržilkovou.

Zároveň se také jedná o velmi nadějný čas s ohledem na kvalifikaci na mistrovství světa v Budapešti.

Skvělý začátek. Petržilková v extralize porazila Vondrovou a Mäki

Od startu běžel Krsek a Petržilkové předával na první pozici. Ta vedení uhájila. "Do situace, kdy jsem přebírala štafetu jako první, jsem se už dostala. Tenkrát jsem běžela zalknutě, takže jsem se snažila využít té zkušenosti a běžet co nejlépe. Je to těžké, protože jakmile člověk není v kontaktu a běží si svoje tempo, tak neví, jestli je rychlé, nebo pomalé. Ale už jsem slyšela svůj mezičas a bylo to dobré," smála se šťastná Tereza Petržilková ve videorozhovoru pro svazový web.

Atletka Škody Plzeň zažívá skvělý rok 2023. V halové sezoně si vylepšila osobní rekord na 52,14 vteřiny a na halovém mistrovství Evropy v Istanbulu postoupila do finále, v němž skončila šestá. Skvělé výkony korunovala na ME družstev v Chorzówě.

Petržilková doběhla ve svém prvním velkém finále na mistrovství Evropy šestá