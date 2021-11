Ale v nedělním úvodním zápase 3. kola EHF European Cupu už ukázal, že je v plné síle.

Proti Zubří byl Škvařil s osmi góly nejlepším střelcem svého celku a nutno říct, že při absenci Tomáše Nejdla, který je v karanténě, to přišlo Talentu vhod.

I díku tomu pojede Talent v sobotu do Zubří po vítězství 35:27 s náskokem osmi branek.

Jak hodnotíte první pohárový zápas?

Začátek byl z naší strany rozpačitý. Já jsem měsíc nehrál, takže jsem to měl trošku těžší. Ale postupem času mě dostal Stehlas (Jan Stehlík) do hry a cítil jsem se lépe, celkem to fungovalo, dařilo se nám.

Bude náskok osmi gólů do odvety dostačující?

Ale jo, nesmíme však nic podcenit, v Zubří se může stát cokoliv. Teď tam Dukla v poločase vedla o deset a prohrála, takže musíme být opatrní. Ale bude to velké plus.

Vy jste nastoupil po měsíci, jak jste se cítil? V první půli jste po nastřelené tyčce odešel naštvaně střídat…

Je znát, když člověk nemá herní vytížení. Ty situace v zápase jsou úplně jiné, než když to zkoušíte v tréninku. Potřeboval jsem se do toho dostat. Doufám, že potom už to bylo koukatelné. (úsměv)

Talent opět porazil Zubří. Tentokrát v Evropě

Když už jste zmínil absenci kvůli zranění, kolik jste toho natrénoval a jak jste na tom zdravotně?

Jsem fit, ale moc jsem toho nenatrénoval, protože kluci byli týden zavření doma. My jsme se prakticky s Mikim (Michal Tonar) připravovali sami. Abych byl úplně přesný, měli jsme asi dva tréninky v šesti lidech.

Byl to tedy ten ze zápasů, který hodně bolel?

Bylo to hlavně o fyzičce, i proto jsem si šel v první půli trochu oddechnout. Ale myslím, že potom to bylo dobré.

Co říct před sobotní odvetou v Zubří? Hrát stejně, nebo být ještě důslednější?

Oni budou pokračovat ve svém stylu, jsou takhle zvyklí. Ale my budeme hrát taky svoji hru. Očekávám podobný zápas, půjde o to, kdo bude mít víc štěstí.

Bude klíčové uhlídat Mořkovského, který vám dal doma 12 branek, a nerozchytat Mizeru v brance?

Je to výborný hráč, Mizera zase skvělý gólman, něco chytit musí. Ale s tím se počítá. I Mořkovského musíme ubránit, aby dal co nejméně gólů.