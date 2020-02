Zatímco loučení nebylo příliš veselé, jeho tým prohrál v květnu 2017 čtvrtý finálový zápas s pražskou Duklou a tím pádem i celou sérii, teď se radoval z vítězství 30:24 na horké půdě v Novém Veselí. Tedy týmu, jenž byl při jeho odchodu do Švýcarska nováčkem nejvyšší české soutěže.

„Určitě mají vyšší kvalitu než po postupu do extraligy,“ prohlásil 26letý Milan Škvařil už před cestou na Vysočinu.

V sobotu se jeho slova potvrdila, domácí tým kladl českým šampionům tuhý odpor. Talent ho definitivně zlomil až v nástupu do druhého poločasu.

„Tady to nikdy nebylo jednoduché. Malá hala, bývá vyprodáno. Je to malá obec, fanoušci tady mají házenou rádi, chodí jich hodně a pomáhají domácímu týmu. Proto jsem rád, že jsme to zvládli,“ hlásil potom Škvařil v rozhovoru na svazovém Facebooku.

Do kamer České televize předtím prozradil, že šel do utkání, i když nebyl zcela zdráv. Obnovenou premiéru si nechtěl nechat ujít.

Odehrál poměrně velkou porci minut, na levé spojce se prakticky rovnoměrně protočil s Jakubem Tonarem a vstřelil čtyři góly.

„V Novém Veselí musíte vždycky odskočit na víc gólů, aby byl v závěru zápasu klid. A to se nám tentokrát povedlo,“ těšilo Škvařila.

Připustil, že byl trošku nesvůj, protože měl přece jen delší herní pauzu, na ukončení angažmá ve švýcarském klubu HC Suhr/Aarau se domluvil už v říjnu. O té doby soutěžní zápas nehrál.

„Ta pauza byla delší,“ uznal. Proto mu pomohlo, že šel na palubovku vždycky i s dalším navrátilcem Michalem Tonarem, s nímž hraje od žáčků.

„Dohodli jsme se tak s koučem. Jsem rád, že nám vyšel vstříc a bylo to právě tak,“ dodal Škvařil.

A v jakém stavu našel po letech českou extraligu?

„Já jsem měl porovnání pravidelné, i když jsem působil v Aarau, protože jsme hráli v létě vždycky přáteláky právě s Plzní, kam jsem jezdili na soustředění,“ připomněl, že kontakt neztratil. Věděl tedy, do čeho jde.

„Musí se to brát zápas od zápasu, některé jsou lepší, jiné horší. Kvalita české extraligy se v poslední době trošku zvedla a to je jenom dobře,“ pochvaloval si Škvařil po výhře v Novém Veselí.

Teď už se nejen on těší na domácí premiéru. V neděli přivítá mistrovský Talent M.A.T. Plzeň od 11 hodin Hranice, devátý tým Strabag Rail extraligy, který na jeho palubovce porazil 33:29.