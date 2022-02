Jak chutná postup mezi nejlepších osm?

Jsem rád, že jsme to zvládli. Díval jsem se na Aarau (Milan Škvařil tam dříve působil – pozn. aut.), jak vyřadili Karvinou, a přál jsem si, abychom šli také dál a byla tak šance, že se potkáme.

To jste mi asi sebral otázku, kterého ze soupeřů byste si přál pro čtvrtfinále…

No jasně, že Aarau. Ne ve zlém, rád bych se tam vrátil a oni by mě určitě také rádi viděli. Byl by to zajímavý zápas. I proto jsem chtěl postoupit, jsem zvědavý, koho nám v úterý nalosují.

Pojďme ale ještě zpátky k Eschi, zpočátku to v odvetě drhlo. Čím si to vysvětlujete?

Oni mají specifickou hru, začátek byl vlažný. Ale postupně jsme se do toho trošku dostali a ve druhé půli ještě víc a bylo to lepší.

Už první zápas u nich jste vyhráli o čtyři góly, mohlo to mít vliv. Postup byl už před odvetou velmi blízko?

Zase takový rozdíl to nebyl, abychom byli úplně v pohodě a mohli to doma odehrát jako trénink. Kdyby se nám odveta nepovedla, mohli nás vyřadit. Jsem rád, že jsme to zvládli a ke konci odskočili.

Vy jste šel na palubovku jako střídající hráč. S jakými pokyny?

Abych do toho vletěl. Ani já jsem se do toho v první půli nemohl moc dostat, takže jsem rád, že mi to tam po přestávce spadlo a chytil jsem se. To se potom hraje hned lépe.

Často jste to bral na sebe. Cítil jste, že právě góly od spojek zpočátku chyběly?

Tenhle úkol jsem měl. A hlavně vedle mě hrál Martin Říha, nemůžeme tu zodpovědnost hodit jenom na něj, snažil jsem se mu pomoci. I on odehrál super zápas.

Kdy jste si řekl, že jste definitivně zlomili odpor soka?

Okolo padesáté minuty, kdy jsme začali točit sestavu, pro ně bylo těžké skóre otočit. Museli by dát čtyři branky navrch, aby smazali manko z domácího zápasu.

Vás hned teď ve středu čeká v Karlových Varech finále Českého poháru s Novým Veselím. Jakou váhu tomu přikládáte?

Já osobně velikou, protože tuhle trofej jedinou nemám. Doufám, že se na finále dobře připravíme, musíme do toho dát všechno a věřím, že se domů vrátíme s pohárem.

Ještě máte v hlavě, že vás Nové Veselí hned na úvod extraligy v Plzni porazilo?

Teď už asi ne. Jsme jinde, už to bylo před půlrokem. Začátky sezony bývají horší, teď si myslím, že jsme v lepším rozpoložení. Uvidíme…