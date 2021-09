Z plzeňských žen se o nejvíce bodů postaraly olympijská běžkyně Tereza Hrochová, účastnice halového ME čtvrtkařka Tereza Petržilková a kladivářka a koulařka Lenka Valešová.

Škodovce dorostli talentovaní junioři do kategorie dospělých. „Už jako junioři jsme závodili za družstvo dospělých. Tím, jak jsme dospívali, jsme se každým rokem zlepšovali,“ upozornil atlet.

Tahouny družstva mužů byli specialisté na hody a vrhy Michal a Jakub Forejtovi a sprinter Tomáš Němejc. „Mám radost, že se medaile povedla. Snažili jsme se nahánět body, kde to šlo, takže jsme všichni absolvovali tři disciplíny, což se vyplatilo,“ těší Jakuba Forejta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.