Posílila ji dvojnásobná mládežnická mistryně republiky a sedmá nejlepší oštěpařka z Evropského festivalu olympijských nadějí Petra Sičaková ze Sokola Petřín, Škodovka získala kladiváře Tomáše Otta z AC Domažlice, kladivářku Anežku Pourovou z Klatov, sprintery Hynka Jurečku a Martina Ulče ze Sokola Petřín, vytrvalce Adama Matulku ze Stříbra a desetibojaře Matouše Pospíšila z Hodonína. Z Plzně na rok odchází do Domažlic Slavomír Jaššo.

Velkou mládežnickou posilou je 17letá oštěpařka Sičaková, která je členkou Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje. „Petra se již druhým rokem připravuje nejen v areálu Atletického stadionu města Plzně, ale částečně i pod vedením jednoho z našich trenérů. Přestupem tak dochází k logickému kroku, který ji může posunout mezi budoucí světovou mládežnickou a seniorskou špičku jako mnohé naše atlety v minulosti. Jedná se o mimořádný talent, a věříme, že s naším špičkovým zázemím a sportovní koncepcí jednou dotáhneme Petru na opravdový vrchol,“ uvedl trenér Škody Plzeň Michal Černý.

Dalšími juniorskými posilami jsou Jurečka, Ulč, Matulka a Pospíšil. „Matouš Pospíšil se bude připravovat ve škodovácké moravské farmě v Opavě, kde potká své nové oddílové kolegy Štefelu, Baklíkovou a Špoka,“ řekl trenér Černý.

„Klubu se daří dlouhodobě vytipovávat a hledat mladé atletické talenty nejen z Plzeňského kraje, ale i z celé republiky a zajistit jim potřebné personální a materiální zázemí pro další sportovní i studijní růst. Díky tomu naše extraligové týmy patří již pevně mezi českou špičku a juniorský tým dokonce i mezi evropskou,“ připomněl Michal Černý.

Ott patří mezi nejlepší kladiváře ve věkové kategorii do 22 let. Atletickou Škodu Plzeň opouští Jaššo, který posílí Domažlice. „Kvůli výškařskému přetlaku v podobě Josefa Adámka a Jana Štefely v extraligovém týmu se tak bronzový medailista z loňského juniorského šampionátu přesouvá na rok do Domažlic.